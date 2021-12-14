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Номер извещения
ГП112632
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по организации горячего питания для нужд ООО "МРТС-Строймонтаж".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
06.12.2021 11:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117036, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская, 18
Почтовый адрес
117036, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская, 18
Контактный телефон
+7 499 754-20-21 доб. 7695
Факс
+7 495 181-99-99
Адрес электронной почты
buyanovskaya_a@mrts.ru
Ф.И.О. контактного лица
Буяновская Анна Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по организации горячего питания для нужд ООО "МРТС-Строймонтаж".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.12.2021 12:00 GMT +314.12.2021 12:0014.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112632Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации горячего питания для нужд ООО "МРТС-Строймонтаж".Москва
Подведение итогов не позднее
17.12.2021 15:0017.12.2021 15:0017.12.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112632Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации горячего питания для нужд ООО "МРТС-Строймонтаж".Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по организации горячего питания для нужд ООО "МРТС-Строймонтаж".
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Организатором запроса предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т. е. предоставление Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность их Оферт путем снижения первоначальной, указанной в Оферте, цены. По всем вопросам касательно Запроса предложений и предоставлению документов обращаться к Буяновской Анне Александровне , тел.: +7(499)754-20-21 доб. 7695, e-mail: buyanovskaya_a@mrts.ru.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Архангельск, ул. Дрейера, дом 10Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МРТС ХОЛДИНГ
Все закупки и тендеры МРТС ХОЛДИНГ
Адрес местонахождения
117036, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская, 18
56.29.19.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 200
Кол-во: 200
Кол-во: 200
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