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    Главная / Торги / Поставка согласно спецификации №319: Уплотнительные кольца, сапун на экскаватор Komatsu. Аналоги не рассматриваются. С доставкой за счёт поставщика по адресу: 142000, Московская обл., г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1. Поставка до 14.12.2021 г. включительно.

    Поставка согласно спецификации №319: Уплотнительные кольца, сапун на экскаватор Komatsu. Аналоги не рассматриваются. С доставкой за счёт поставщика по адресу: 142000, Московская обл., г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1. Поставка до 14.12.2021 г. включительно.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2021 09:0007.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112629Дата и время окончания срока приема заявок Поставка согласно спецификации №319: Уплотнительные кольца, сапун на экскаватор Komatsu. Аналоги не рассматриваются. С доставкой за счёт поставщика по адресу: 142000, Московская обл., г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1. Поставка до 14.12.2021 г. включительно.ДомодедовоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112629

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Заявка 319

    Наименование закупки

    Поставка согласно спецификации №319: Уплотнительные кольца, сапун на экскаватор Komatsu. Аналоги не рассматриваются. С доставкой за счёт поставщика по адресу: 142000, Московская обл., г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1. Поставка до 14.12.2021 г. включительно.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.12.2021 11:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Спецификация___319_УМ.docx

    Форма_поставки_УМ_М_2021.doc

    Схема проезда 1

    Схема проезда

    Контакты склада

    Запрос по документам

    ГП112629_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИЕЙ-М
    Все закупки и тендеры УММ

    Юридический адрес

    142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, Логистическая, 1

    Почтовый адрес

    142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, Логистическая, 1

    Контактный телефон

    +7 495 660-91-91

    Факс

    +7 495 660-91-91

    Адрес электронной почты

    alexander.bushuev@mega-stroy.su

    Ф.И.О. контактного лица

    Бушуев Александр Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Домодедово

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка согласно спецификации №319: Уплотнительные кольца, сапун на экскаватор Komatsu. Аналоги не рассматриваются. С доставкой за счёт поставщика по адресу: 142000, Московская обл., г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1. Поставка до 14.12.2021 г. включительно.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.12.2021 09:00 GMT +307.12.2021 09:0007.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112629Дата и время окончания срока приема заявок Поставка согласно спецификации №319: Уплотнительные кольца, сапун на экскаватор Komatsu. Аналоги не рассматриваются. С доставкой за счёт поставщика по адресу: 142000, Московская обл., г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1. Поставка до 14.12.2021 г. включительно.Домодедово

    Дата и время вскрытия заявок

    07.12.2021 09:0007.12.2021 09:0007.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112629Дата и время вскрытия заявок Поставка согласно спецификации №319: Уплотнительные кольца, сапун на экскаватор Komatsu. Аналоги не рассматриваются. С доставкой за счёт поставщика по адресу: 142000, Московская обл., г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1. Поставка до 14.12.2021 г. включительно.Домодедово

    Подведение итогов не позднее

    07.12.2021 17:0007.12.2021 17:0007.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112629Подведение итогов не позднее Поставка согласно спецификации №319: Уплотнительные кольца, сапун на экскаватор Komatsu. Аналоги не рассматриваются. С доставкой за счёт поставщика по адресу: 142000, Московская обл., г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1. Поставка до 14.12.2021 г. включительно.Домодедово

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.12.202107.12.2021 17:0007.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112629Подведение итогов не позднее Поставка согласно спецификации №319: Уплотнительные кольца, сапун на экскаватор Komatsu. Аналоги не рассматриваются. С доставкой за счёт поставщика по адресу: 142000, Московская обл., г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1. Поставка до 14.12.2021 г. включительно.Домодедово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка согласно спецификации №319: Уплотнительные кольца, сапун на экскаватор Komatsu. Аналоги не рассматриваются. С доставкой за счёт поставщика по адресу: 142000, Московская обл., г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1. Поставка до 14.12.2021 г. включительно.

    Начальная цена

    27 345,12

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    По заявке, по спецификации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    142000, Московская обл., г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1. Схема проезда в документации процедуры.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По договору, отсрочка 100 % на 14 календарных дней с даты поставки и получения документов. Поставка до 14.12.2021 г. включительно. Время поставки: В будни с 09.00 до 16.00. Перерыв с 12.00-13.00. Перед определением победителя и подписания договора, участник (давший наименьшую цену) должен пройти проверку службами ООО "Управление механизацией - М" и получить одобрение на поставку товара и заключение договора! Для проведения проверки на электронную почту нужно прислать сканы документов из списка по запросу документов.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИЕЙ-М»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УММ
    Все закупки и тендеры УММ

    Адрес местонахождения

    142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, Логистическая, 1

    Классификатор ОКПД2

    30

    Средства транспортные и оборудование, прочие

    29

    Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1102868/name/61af0bcda1c338.83021978

    07.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка согласно спецификации №319: Уплотнительные кольца, сапун на экскаватор Komatsu. Аналоги не рассматриваются. С доставкой за счёт поставщика по адресу: 142000, Московская обл., г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1. Поставка до 14.12.2021 г. включительно."

    Кол-во: 1

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