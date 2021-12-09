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    Главная / Торги / Поставка геодезического оборудования (Обустройство Чаяндинского НГКМ Этап 3)

    Поставка геодезического оборудования (Обустройство Чаяндинского НГКМ Этап 3)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 12:0009.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010020Дата и время окончания срока приема заявок Поставка геодезического оборудования (Обустройство Чаяндинского НГКМ Этап 3)Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010020

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка геодезического оборудования (Обустройство Чаяндинского НГКМ Этап 3)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.12.2021 10:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    s.andreev@stng.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Андреев Сергей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка геодезического оборудования (Обустройство Чаяндинского НГКМ Этап 3)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.12.2021 12:00 GMT +309.12.2021 12:0009.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010020Дата и время окончания срока приема заявок Поставка геодезического оборудования (Обустройство Чаяндинского НГКМ Этап 3)Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    23.12.2021 12:0023.12.2021 12:0023.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010020Подведение итогов не позднее Поставка геодезического оборудования (Обустройство Чаяндинского НГКМ Этап 3)Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    23.12.202123.12.2021 12:0023.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010020Подведение итогов не позднее Поставка геодезического оборудования (Обустройство Чаяндинского НГКМ Этап 3)Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка геодезического оборудования (Обустройство Чаяндинского НГКМ Этап 3)

    Начальная цена

    3 083 186,72

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество СтройТрансНефтеГаз»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОСТНГ
    Все закупки и тендеры АОСТНГ

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, дом 8 литер А

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская улица, дом 29, строение 134

    Классификатор ОКПД2

    26.51.12.120

    Инструменты и приборы геодезические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Приемник геодезический спутниковый Topcon GR5: Антенна 450-470 МГц с разъемом, встроенный УКВ/GSM модем, Аккумулятор-2шт., Зарядное устройство PHIHONG, Карта памяти SD 2 GB. Транспортировочный футляр для переноски двух приемников. Треггер К369 с оптическим центриром"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Контроллер Topcon FC-500 (аккумулятор, стилус, шнур USB-миниUSB, зарядное устройство)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Держатели для контроллеров Topcon FC-500"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Крепление для вехи для контроллеров Topcon FC-500"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Аккумулятор для GPS приемников Topcon GR5"

    Кол-во: 8

    "Позиция 6"

    "Трегер К369 с оптическим центриром"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Адаптер трегера для установки GPS ASG03T"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Сумка для GPS приемника"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Веха карбоновая RGK GLS 25 (2,5 м)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Бипод RGK"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Аккумулятор Leica GEB212"

    Кол-во: 30

    "Позиция 12"

    "Аккумулятор Leica GEB222"

    Кол-во: 30

    "Позиция 13"

    "Аккумулятор Leica GEB331"

    Кол-во: 1

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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
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