Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на выполнение ремонтно-технических работ по замене задвижек на скважинах с ожидаемыми газонефтеводопроявлениями для нужд ПАО «СН-МНГ» в 2022-2026 гг.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения АП010019 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0070457-358-2021 Наименование закупки Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на выполнение ремонтно-технических работ по замене задвижек на скважинах с ожидаемыми газонефтеводопроявлениями для нужд ПАО «СН-МНГ» в 2022-2026 гг. Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ

Все закупки и тендеры СН-МНГ Юридический адрес 628680, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Мегион, УЛИЦА А.М.КУЗЬМИНА, 51 Почтовый адрес 628680, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Мегион, УЛИЦА А.М.КУЗЬМИНА, 51 Контактный телефон +7 3452 52-19-69 доб. 4674 Адрес электронной почты RC_NSU@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Бек Евгений Вольдемарович Место рассмотрения заявок г. Тюмень Закупки и тендеры Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) Ключевые слова:

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Список лотов Лот 1 Ремонтно-технические работы по замене задвижек на скважинах с ожидаемыми газонефтеводопроявлениями Дата и время окончания срока приема заявок 21.12.2021 08:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок АП010019 Дата и время окончания срока приема заявок Ремонтно-технические работы по замене задвижек на скважинах с ожидаемыми газонефтеводопроявлениями г. Тюмень Текущий статус Архив Предмет договора Ремонтно-технические работы по замене задвижек на скважинах с ожидаемыми газонефтеводопроявлениями Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт