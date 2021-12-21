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Номер извещения
АП010019
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на выполнение ремонтно-технических работ по замене задвижек на скважинах с ожидаемыми газонефтеводопроявлениями для нужд ПАО «СН-МНГ» в 2022-2026 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
06.12.2021 10:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628680, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Мегион, УЛИЦА А.М.КУЗЬМИНА, 51
Почтовый адрес
628680, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Мегион, УЛИЦА А.М.КУЗЬМИНА, 51
Контактный телефон
+7 3452 52-19-69 доб. 4674
Адрес электронной почты
RC_NSU@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бек Евгений Вольдемарович
Место рассмотрения заявок
г. Тюмень
Закупки и тендеры Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)
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Ремонтно-технические работы по замене задвижек на скважинах с ожидаемыми газонефтеводопроявлениями
Дата и время окончания срока приема заявок
21.12.2021 08:00 GMT +321.12.2021 08:0021.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010019Дата и время окончания срока приема заявок Ремонтно-технические работы по замене задвижек на скважинах с ожидаемыми газонефтеводопроявлениямиг. Тюмень
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Ремонтно-технические работы по замене задвижек на скважинах с ожидаемыми газонефтеводопроявлениями
Официальный сайт, на котором размещена документация
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