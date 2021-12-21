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    Главная / Торги / Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на выполнение ремонтно-технических работ по замене задвижек на скважинах с ожидаемыми газонефтеводопроявлениями для нужд ПАО «СН-МНГ» в 2022-2026 гг.

    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на выполнение ремонтно-технических работ по замене задвижек на скважинах с ожидаемыми газонефтеводопроявлениями для нужд ПАО «СН-МНГ» в 2022-2026 гг.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2021 08:0021.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010019Дата и время окончания срока приема заявок Ремонтно-технические работы по замене задвижек на скважинах с ожидаемыми газонефтеводопроявлениямиг. ТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    АП010019

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0070457-358-2021

    Наименование закупки

    Открытый двухэтапный конкурентный отбор в электронной форме на право заключения договора на выполнение ремонтно-технических работ по замене задвижек на скважинах с ожидаемыми газонефтеводопроявлениями для нужд ПАО «СН-МНГ» в 2022-2026 гг.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    06.12.2021 10:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры СН-МНГ

    Юридический адрес

    628680, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Мегион, УЛИЦА А.М.КУЗЬМИНА, 51

    Почтовый адрес

    628680, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Мегион, УЛИЦА А.М.КУЗЬМИНА, 51

    Контактный телефон

    +7 3452 52-19-69 доб. 4674

    Адрес электронной почты

    RC_NSU@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бек Евгений Вольдемарович

    Место рассмотрения заявок

    г. Тюмень

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонтно-технические работы по замене задвижек на скважинах с ожидаемыми газонефтеводопроявлениями

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.12.2021 08:00 GMT +321.12.2021 08:0021.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010019Дата и время окончания срока приема заявок Ремонтно-технические работы по замене задвижек на скважинах с ожидаемыми газонефтеводопроявлениямиг. Тюмень

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Ремонтно-технические работы по замене задвижек на скважинах с ожидаемыми газонефтеводопроявлениями

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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