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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
АП010018
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по предоставлению права использования ПК «Гранд-Смета»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
06.12.2021 10:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, проспект Губкина, д. 1
Почтовый адрес
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, проспект Губкина, д. 1
Контактный телефон
+7 3812 69-01-61
Адрес электронной почты
Otdelzakupok_NHR@omsk.gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Жернакова Олеся Андреевна
Место рассмотрения предложений
Омск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по предоставлению права использования ПК «Гранд-Смета»
Текущий статус
Подведение итогов
Предмет договора
Оказание услуг по предоставлению права использования ПК «Гранд-Смета»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
НЕФТЕХИМРЕМОНТ
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Адрес местонахождения
644040, Российская Федерация, Омская область, Омск, проспект Губкина, д. 1
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