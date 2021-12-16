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    Главная / Торги / Работы строительно-монтажные газопровода для филиала АО «Газпром газораспределение Тверь» в г. Конаково

    Работы строительно-монтажные газопровода для филиала АО «Газпром газораспределение Тверь» в г. Конаково

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 09:5916.12.2021 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110905989Дата и время окончания срока приема заявок Работы по прокладке газопровода методом наклонно-направленного буренияТверьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110905989

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Работы строительно-монтажные газопровода для филиала АО «Газпром газораспределение Тверь» в г. Конаково

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    06.12.2021 10:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_2212.doc

    Сметная_документация.rar

    Приложение_2___Техническое_задание.docx

    Приложение_к_Форме_1___ТП.docx

    Приложение_к_Форме_1___КП.docx

    Приложение_3___Методика_анализа_рассмотрения_и_оценки_заявок_на_участие_в_Марке.docx

    Приложение_1_Проект_договора.docx

    Документация_МИ_2212.docx

    Итоговый_протокол_2212.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ

    Юридический адрес

    170026, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ ФУРМАНОВА, 12/4,

    Почтовый адрес

    170026, Российская Федерация, Тверская область, Тверь, Фурманова, 12/4

    Контактный телефон

    +7 4822 52-65-81

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    naumova@togas.tvcom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Наумова Татьяна Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Тверь

    Закупки и тендеры Тверская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Работы по прокладке газопровода методом наклонно-направленного бурения

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.12.202120.12.2021 14:0020.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110905989Подведение итогов не позднее Работы по прокладке газопровода методом наклонно-направленного буренияТверь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работы по прокладке газопровода методом наклонно-направленного бурения

    Начальная цена

    7 928 244,81

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ

    Адрес местонахождения

    170026, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ ФУРМАНОВА, 12/4,

    170026, Российская Федерация, Тверская область, Тверь, Фурманова, 12/4

    Классификатор ОКПД2

    42.21

    Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов

    Классификатор ОКВЭД2

    42

    Строительство инженерных сооружений

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1117479/name/61c19d1c4a8fa1.88621920

    21.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство инженерных сооружений"

    Кол-во: 1.00000

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