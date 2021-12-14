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    Главная / Торги / Оказание услуг перевозки авиатоплива для нужд АО «Авиакомпания «Якутия» по территории Республики Саха (Якутия) на 2022 год

    Оказание услуг перевозки авиатоплива для нужд АО «Авиакомпания «Якутия» по территории Республики Саха (Якутия) на 2022 год

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 05:0014.12.2021 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110906027Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по перевозке авиатоплива для нужд АО «Авиакомпания «Якутия» в Филиал АО «Саханефтегазсбыт» Усть-Куйгинская нефтебазаЯкутскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110906027

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг перевозки авиатоплива для нужд АО «Авиакомпания «Якутия» по территории Республики Саха (Якутия) на 2022 год

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    06.12.2021 10:54

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Документация__МСП_перевозка_НРГ_ДЕП_2021.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ
    Все закупки и тендеры АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ

    Юридический адрес

    677014, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9,

    Почтовый адрес

    677014, РЕСП САХА/ЯКУТИЯ/14, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9

    Контактный телефон

    +7 4112 49-12-00 доб. 447

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Bubyakin.Danil@yakutia.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Бубякин Данил Данилович

    Место рассмотрения предложений

    Якутск

    Закупки и тендеры Республика Саха (Якутия)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по перевозке авиатоплива для нужд АО «Авиакомпания «Якутия» в нефтебазу АО ХК «Якутуголь» г. Нерюнгри

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 08:0016.12.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110906027Подведение итогов не позднее Оказание услуг по перевозке авиатоплива для нужд АО «Авиакомпания «Якутия» в нефтебазу АО ХК «Якутуголь» г. НерюнгриЯкутск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по перевозке авиатоплива для нужд АО «Авиакомпания «Якутия» в нефтебазу АО ХК «Якутуголь» г. Нерюнгри

    Начальная цена

    7 634 979,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ
    Все закупки и тендеры АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ

    Адрес местонахождения

    677014, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9,

    677014, РЕСП САХА/ЯКУТИЯ/14, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9

    Классификатор ОКПД2

    49.41.1

    Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом

    Классификатор ОКВЭД2

    49.41.1

    Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами"

    Кол-во: 5535.00000

    Лот 2

    Оказание услуг по перевозке авиатоплива для нужд АО «Авиакомпания «Якутия» в Филиал АО «Саханефтегазсбыт» Усть-Куйгинская нефтебаза

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 08:0016.12.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110906027Подведение итогов не позднее Оказание услуг по перевозке авиатоплива для нужд АО «Авиакомпания «Якутия» в Филиал АО «Саханефтегазсбыт» Усть-Куйгинская нефтебазаЯкутск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по перевозке авиатоплива для нужд АО «Авиакомпания «Якутия» в Филиал АО «Саханефтегазсбыт» Усть-Куйгинская нефтебаза

    Начальная цена

    2 115 428,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ
    Все закупки и тендеры АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ

    Адрес местонахождения

    677014, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9,

    677014, РЕСП САХА/ЯКУТИЯ/14, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9

    Классификатор ОКПД2

    49.41.1

    Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом

    Классификатор ОКВЭД2

    49.41.1

    Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами"

    Кол-во: 430.00000

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