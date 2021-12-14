www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110906027
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг перевозки авиатоплива для нужд АО «Авиакомпания «Якутия» по территории Республики Саха (Якутия) на 2022 год
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
06.12.2021 10:54
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
677014, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9,
Почтовый адрес
677014, РЕСП САХА/ЯКУТИЯ/14, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9
Контактный телефон
+7 4112 49-12-00 доб. 447
Факс
{}
Адрес электронной почты
Bubyakin.Danil@yakutia.aero
Ф.И.О. контактного лица
Бубякин Данил Данилович
Место рассмотрения предложений
Якутск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по перевозке авиатоплива для нужд АО «Авиакомпания «Якутия» в нефтебазу АО ХК «Якутуголь» г. Нерюнгри
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по перевозке авиатоплива для нужд АО «Авиакомпания «Якутия» в нефтебазу АО ХК «Якутуголь» г. Нерюнгри
Начальная цена
7 634 979,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ
Все закупки и тендеры АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ
Адрес местонахождения
677014, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9,
677014, РЕСП САХА/ЯКУТИЯ/14, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9
49.41.1
49.41.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5535.00000
Оказание услуг по перевозке авиатоплива для нужд АО «Авиакомпания «Якутия» в Филиал АО «Саханефтегазсбыт» Усть-Куйгинская нефтебаза
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по перевозке авиатоплива для нужд АО «Авиакомпания «Якутия» в Филиал АО «Саханефтегазсбыт» Усть-Куйгинская нефтебаза
Начальная цена
2 115 428,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ
Все закупки и тендеры АО АВИАКОМПАНИЯ ЯКУТИЯ
Адрес местонахождения
677014, РЕСП САХА /ЯКУТИЯ/, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9,
677014, РЕСП САХА/ЯКУТИЯ/14, Г ЯКУТСК, УЛ БЫКОВСКОГО, 9
49.41.1
49.41.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 430.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.