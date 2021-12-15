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    Главная / Торги / Оказание автотраспортных услуг

    Оказание автотраспортных услуг

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 15:3015.12.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110905966Дата и время окончания срока приема заявок Оказание автотранспортных услугЛангепасПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110905966

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание автотраспортных услуг

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.12.2021 10:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_30.pdf

    1.1Спецификация_к_договору.xlsx

    Приложение_5_ЗК_Порядок_и_критерии_оценки_и_сопоставления_заявок.xlsx

    Закупочная_документация.docx

    1.2.Техническое_задание.docx

    Приложение_3__формы_для_заявки_.docx

    Приложение_4____Отборочные_и_квалификационные_критерии.xlsx

    Приложение_6_Форма_запроса_разъяснений.docx

    Приложение_2.2._Ценовое_предложение_Лот_1.xlsx

    1.Проект_договора.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
    Все закупки и тендеры ПРОМИНФОРМ ТЕХНОЛОГИИ

    Юридический адрес

    628671, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ЛАНГЕПАС, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 11В, КАБИНЕТ 30

    Почтовый адрес

    628671, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ЛАНГЕПАС, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 11В, КАБИНЕТ 30

    Контактный телефон

    +7 34669 2-14-59

    Факс

    +7 34669 2-97-88

    Адрес электронной почты

    rvoichenko@promit-langepas.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сиволапов Юрий Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Лангепас

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание автотранспортных услуг

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 15:30 GMT +315.12.2021 15:3015.12.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110905966Дата и время окончания срока приема заявок Оказание автотранспортных услугЛангепас

    Дата и время вскрытия заявок

    16.12.2021 07:0016.12.2021 07:0016.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110905966Дата и время вскрытия заявок Оказание автотранспортных услугЛангепас

    Подведение итогов не позднее

    17.12.2021 21:5917.12.2021 21:5917.12.2021 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110905966Подведение итогов не позднее Оказание автотранспортных услугЛангепас

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 21:5917.12.2021 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110905966Подведение итогов не позднее Оказание автотранспортных услугЛангепас

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание автотранспортных услуг

    Начальная цена

    1 236 649,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПРОМИНФОРМ ТЕХНОЛОГИИ
    Все закупки и тендеры ПРОМИНФОРМ ТЕХНОЛОГИИ

    Адрес местонахождения

    628671, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г ЛАНГЕПАС, УЛ ЛЕНИНА, ДОМ 11В, КАБИНЕТ 30

    Классификатор ОКПД2

    49.41.19

    Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    49.41.1

    Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1114016/name/61bc5c398ecc14.67606846

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами"

    Кол-во: 2920.00000

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