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    Главная / Торги / Поставка средств индивидуальной защиты для нужд Банка ГПБ (АО) Лот №2

    Поставка средств индивидуальной защиты для нужд Банка ГПБ (АО) Лот №2

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 16:0010.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112622Дата и время окончания срока приема заявок Поставка средств индивидуальной защиты для нужд Банка ГПБ (АО) лот №2МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112622

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ОР21-11-171

    Наименование закупки

    Поставка средств индивидуальной защиты для нужд Банка ГПБ (АО) Лот №2

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Редукцион

    Дата публикации

    06.12.2021 10:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_ОР21_11_171.doc

    Спецификация_маски.xlsx

    Спецификация_перчатки.xlsx

    ГП112622_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГАЗПРОМБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
    Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1

    Контактный телефон

    +7 495 287-61-00 доб. 29048

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    gleb.larin@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ларин Глеб Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка средств индивидуальной защиты для нужд Банка ГПБ (АО) лот №2

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 18:0024.12.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112622Подведение итогов не позднее Поставка средств индивидуальной защиты для нужд Банка ГПБ (АО) лот №2Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка средств индивидуальной защиты для нужд Банка ГПБ (АО) лот №2

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    нет

    Разрешение приема иных условий оплаты

    нет

    Разрешение приема иных условий для количества

    нет

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ТЗ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БАНК ГПБ (АО)
    Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1120213/name/61c44de8b99291.58605714

    23.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка средств индивидуальной защиты для нужд Банка ГПБ (АО) лот №2"

    Кол-во:

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