Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности специализированных организаций при оказании услуг по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110905969 Уникальный номер закупки Номер закупки 92-21 Наименование закупки Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности специализированных организаций при оказании услуг по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО) Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКОБЛГАЗ

Все закупки и тендеры АО ОМСКОБЛГАЗ Юридический адрес 644105, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ 4-Я ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 6, А, Почтовый адрес omts@omskoblgaz.ru Контактный телефон +381 22 081 487 доб. 029 Факс +7 3812 27-66-08 Адрес электронной почты borodkina@omskoblgaz.ru Ф.И.О. контактного лица Филатова Юлия Владиславовна Место рассмотрения предложений Омск Закупки и тендеры Омская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru