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    Главная / Торги / Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности специализированных организаций при оказании услуг по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО)

    Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности специализированных организаций при оказании услуг по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 08:5916.12.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110905969Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности ВДГО/ВКГООмскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110905969

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    92-21

    Наименование закупки

    Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности специализированных организаций при оказании услуг по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.12.2021 10:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Часть_2_Техническое_задание.docx

    Извещение_92_21.docx

    Часть_4_Критерии_оценки_заявок.docx

    Документация_92_21.doc

    Часть_3_Проект_договора__полис_.rtf

    итоговый_протокол_92_21.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКОБЛГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКОБЛГАЗ

    Юридический адрес

    644105, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ 4-Я ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 6, А,

    Почтовый адрес

    omts@omskoblgaz.ru

    Контактный телефон

    +381 22 081 487 доб. 029

    Факс

    +7 3812 27-66-08

    Адрес электронной почты

    borodkina@omskoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филатова Юлия Владиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Омск

    Закупки и тендеры Омская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности ВДГО/ВКГО

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.12.2021 08:59 GMT +316.12.2021 08:5916.12.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110905969Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности ВДГО/ВКГООмск

    Дата и время вскрытия заявок

    16.12.2021 09:0016.12.2021 09:0016.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110905969Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности ВДГО/ВКГООмск

    Подведение итогов не позднее

    17.12.2021 14:3017.12.2021 14:3017.12.2021 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110905969Подведение итогов не позднее Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности ВДГО/ВКГООмск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 14:3017.12.2021 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110905969Подведение итогов не позднее Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности ВДГО/ВКГООмск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по страхованию гражданской ответственности ВДГО/ВКГО

    Начальная цена

    168 750,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОМСКОБЛГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ОМСКОБЛГАЗ

    Адрес местонахождения

    644105, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ 4-Я ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 6, А,

    omts@omskoblgaz.ru

    Классификатор ОКПД2

    65.12

    Услуги по страхованию, кроме страхования жизни

    Классификатор ОКВЭД2

    65.1

    Страхование

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1113938/name/61bc51ab7ea2f2.39574385

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Страхование"

    Кол-во: 1.00000

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