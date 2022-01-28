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    Главная / Торги / Поставка спец.одежды для работников АСПГ 2 (заявка 952)

    Поставка спец.одежды для работников АСПГ 2 (заявка 952)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.01.2022 12:0028.01.2022 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112618Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спец.одежды для работников АСПГ 2 (заявка 952)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112618

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка спец.одежды для работников АСПГ 2 (заявка 952)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.12.2021 10:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    01_Общая_часть.zip

    03_Коммерческая_часть.zip

    02_Техническая_часть.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    Почтовый адрес

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Контактный телефон

    +7 495 720-50-53 доб. 14517

    Факс

    +7 495 720-50-53

    Адрес электронной почты

    mariya.yustus@arcticspg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юстус Мария Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка спец.одежды для работников АСПГ 2 (заявка 952)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.01.2022 12:00 GMT +328.01.2022 12:0028.01.2022 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112618Дата и время окончания срока приема заявок Поставка спец.одежды для работников АСПГ 2 (заявка 952)Москва

    Подведение итогов не позднее

    28.01.2022 18:0028.01.2022 18:0028.01.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112618Подведение итогов не позднее Поставка спец.одежды для работников АСПГ 2 (заявка 952)Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    28.01.202228.01.2022 18:0028.01.2022 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112618Подведение итогов не позднее Поставка спец.одежды для работников АСПГ 2 (заявка 952)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спец.одежды для работников АСПГ 2 (заявка 952)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно приложения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно запросаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно приложения
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АРКТИК СПГ 2
    Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Юбилейная, дом 5, этаж 2, офис 162

    117393, Российская Федерация, Москва, ул. Академика Пилюгина, д. 22

    Классификатор ОКПД2

    14.12

    Спецодежда

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Паспорт сделки

    28.01.2022

    Требования по упаковке и транспортировке

    28.01.2022

    Техническое задание общее

    28.01.2022

    Инструкция по участию

    28.01.2022

    ТУ 1

    28.01.2022

    Формат ткп для заполнения

    28.01.2022

    Типовая форма договора

    28.01.2022

    ТУ 3

    28.01.2022

    ТУ 2

    28.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Костюм из смешанных антистатических тканей для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий с масловодоотталкивающей и огнезащитной пропиткой"

    Кол-во: 2628

    "Позиция 2"

    "Костюм противоэнцефалитный"

    Кол-во: 1348

    "Позиция 3"

    "Костюм из смешанных антистатических тканей для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий с масловодоотталкивающей и огнезащитной пропиткой на утепляющей прокладке (СНГКМ)"

    Кол-во: 1930

    "Позиция 4"

    "Флисовая куртка"

    Кол-во: 3520

    "Позиция 5"

    "Костюм из смешанных антистатических тканей для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий с масловодоотталкивающей и огнезащитной пропиткой"

    Кол-во: 535

    "Позиция 6"

    "Костюм из смешанных антистатических тканей для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий с масловодоотталкивающей и огнезащитной пропиткой на утепляющей прокладке (ЦСКМС)"

    Кол-во: 466

    "Позиция 7"

    "Флисовая куртка"

    Кол-во: 876

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