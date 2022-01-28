Поставка спец.одежды для работников АСПГ 2 (заявка 952)

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АРКТИК СПГ 2 Все закупки и тендеры АРКТИК СПГ 2

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Костюм из смешанных антистатических тканей для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий с масловодоотталкивающей и огнезащитной пропиткой" Кол-во: 2628

"Позиция 2" "Костюм противоэнцефалитный" Кол-во: 1348

"Позиция 3" "Костюм из смешанных антистатических тканей для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий с масловодоотталкивающей и огнезащитной пропиткой на утепляющей прокладке (СНГКМ)" Кол-во: 1930

"Позиция 4" "Флисовая куртка" Кол-во: 3520

"Позиция 5" "Костюм из смешанных антистатических тканей для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий с масловодоотталкивающей и огнезащитной пропиткой" Кол-во: 535

"Позиция 6" "Костюм из смешанных антистатических тканей для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий с масловодоотталкивающей и огнезащитной пропиткой на утепляющей прокладке (ЦСКМС)" Кол-во: 466