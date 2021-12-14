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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме № 03-339-2021 по отбору организации для поставки строительных материалов и принадлежностей (ограждения)

    Запрос предложений в электронной форме № 03-339-2021 по отбору организации для поставки строительных материалов и принадлежностей (ограждения)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 08:5914.12.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110905960Дата и время окончания срока приема заявок Поставка строительных материалов и принадлежностейВоронежПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110905960

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    03-339-2021

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме № 03-339-2021 по отбору организации для поставки строительных материалов и принадлежностей (ограждения)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    06.12.2021 10:47

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Форма_коммерческого_предложения_03_339_2021.xlsx

    Извещение_об_осуществлении_запроса_предложений_в_электронной_форме__03_339_2021.docx

    Техническое_задание_03_339_2021.xlsx

    Договор_поставки_03_339_2021.docx

    Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме_03_339_2021.docx

    Форма__8_Описание_поставляемого_товара_03_339_2021.xlsx

    Итоговый_протокол_03_339_2021.docx

    Итоговый_протокол_03_339_2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Юридический адрес

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    Почтовый адрес

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Контактный телефон

    +7 473 276-99-60

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    znatnyh@gazpromvrn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Знатных Татьяна Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка строительных материалов и принадлежностей

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.12.202115.12.2021 16:0015.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110905960Подведение итогов не позднее Поставка строительных материалов и принадлежностейВоронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка строительных материалов и принадлежностей

    Начальная цена

    4 077 548,02

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по провидению запроса предложения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по провидению запроса предложенияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями и требованиями документации по провидению запроса предложения

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394018, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, ДОМ 50А,

    394018 г.Воронеж, ул.Никитинская, 50а

    Классификатор ОКПД2

    25.11.2

    Металлоконструкции строительные и их части

    Классификатор ОКВЭД2

    25.11

    Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1111593/name/61b9ee2d22b230.44704806

    15.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1111594/name/61b9ee335591b0.51521681

    15.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Калитка 3 D стальная с полимерным покрытием 2000х1100 в комплекте столбы, петли, замок (RAL 7040)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Панель ограждения оцинкованная 2000*2000мм"

    Кол-во: 28

    "Позиция 3"

    "Панель ограждения оцинкованная 2500*2000мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Столб оцинкованный 60*40*2мм, Н-2500мм"

    Кол-во: 28

    "Позиция 5"

    "Комплект крепежа скоба+болт М6*90 с антивандальной гайкой оцинкованые"

    Кол-во: 144

    "Позиция 6"

    "Панель ограждения оцинкованная 2030*2500мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Панель ограждения оцинкованная 3000*2000мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Калитка 3 D стальная с полимерным покрытием 2000х1100 в комплекте столбы, петли, замок (RAL 7040)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "Комплект крепежа скоба+болт М6*90 с антивандальной гайкой оцинкованые"

    Кол-во: 64

    "Позиция 10"

    "Панель ограждения оцинкованная 3000*2000мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Панель ограждения оцинкованная 2030*2500мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Столб оцинкованный 60*40*2мм, Н-2500мм"

    Кол-во: 8

    "Позиция 13"

    "Калитка 3 D стальная с полимерным покрытием 2000х1100 в комплекте столбы, петли, замок (RAL 7040)"

    Кол-во: 38

    "Позиция 14"

    "Комплект крепежа скоба+болт М6*90 с антивандальной гайкой оцинкованые"

    Кол-во: 2033

    "Позиция 15"

    "Панель ограждения оцинкованная 2000*2000мм"

    Кол-во: 93

    "Позиция 16"

    "Панель ограждения оцинкованная 2030*2500мм"

    Кол-во: 283

    "Позиция 17"

    "Панель ограждения оцинкованная 3000*2000мм"

    Кол-во: 38

    "Позиция 18"

    "Столб оцинкованный 60*40*2мм, Н-2500мм"

    Кол-во: 417

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    Республика Башкортостан
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