Закупка металлоконструкций и закладных деталей 1123 шт.

Дата и время окончания срока приема заявок

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

АО ПРОМСТРОЙ Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Изделие МЛ-1" Кол-во: 4

"Позиция 2" "Изделие МЛ-6" Кол-во: 2

"Позиция 3" "Изделие МЛ-8" Кол-во: 6

"Позиция 4" "Решетка Р-1 по чертежу AGCC.287-8512-XX-02-KJ1.DW-0006 (0,134т)" Кол-во: 0.455

"Позиция 5" "Лестница-стремянка для колодца СГ-64" Кол-во: 1

"Позиция 6" "Решетка Р-1 по чертежу AGCC.287-8511-XX-02-KJ1.DW-0005" Кол-во: 2

"Позиция 7" "Лестница-стремянка для колодца СГ-70" Кол-во: 1

"Позиция 8" "Изделие закладное МН118-3 С245-4" Кол-во: 10

"Позиция 9" "Изделие закладное МН105-6 С245-4" Кол-во: 20

"Позиция 10" "Оголовок ОГ1 по чертежу AGCC.287-6161-XX-01-KJ1.DW-0028 верхнюю пластину из листа 12х380х380 ГОСТ 19903-2015/С345-5 ГОСТ 27772-2015 не приваривать!!! (приваривается при монтаже)" Кол-во: 4

"Позиция 11" "Опора ОП1 по чертежу AGCC.287-6161-XX-01-KJ1.CDW-0029 с антикоррозийным покрытием: Система ЛКП "состав на эпоксидной основе (2-3 слоя)" общей толщиной 160 мкм ГОСТ 33290-2015, площадь покраски 1 слоя = 4,58м2" Кол-во: 2

"Позиция 12" "Настил решетчатый сварной SP 33х100/30х3 SP-S4, 240x660, Zn тип А" Кол-во: 0.09

"Позиция 13" "Лист 4х150х1200 ГОСТ 19903-2015/С245-4 ГОСТ 27772-2015" Кол-во: 10

"Позиция 14" "Лист 6х100х120 ГОСТ 19903-2015/С245-4 ГОСТ 27772-2015" Кол-во: 18

"Позиция 15" "Настил решетчатый сварной SP 33х100/30х3 SP-S4, 700x960, Zn тип А" Кол-во: 0.09

"Позиция 16" "Закладная деталь фундамента ФМ-0,159-2,0" Кол-во: 4

"Позиция 17" "Закладная деталь фундамента ФМ-0,159-2,0" Кол-во: 8

"Позиция 18" "Закладное изделие м-1" Кол-во: 36

"Позиция 19" "Закладное изделие м-2" Кол-во: 48

"Позиция 20" "Закладное изделие м-3" Кол-во: 24

"Позиция 21" "Закладное изделие м-4" Кол-во: 48

"Позиция 22" "Изделие закладное МН118-3, С245-4" Кол-во: 10

"Позиция 23" "Изделие закладное МН105-6, С245-4" Кол-во: 20

"Позиция 24" "Оголовок ОГ1 по чертежу AGCC.287-6201-XX-01-KJ1.DW-0028 верхнюю пластину из листа 12х380х380 ГОСТ 19903-2015/С345-5 ГОСТ 27772-2015 не приваривать!!! (приваривается при монтаже)" Кол-во: 4

"Позиция 25" "Опора ОП1 по чертежу AGCC.287-6201-XX-01-KJ1.CDW-0029 с антикоррозийным покрытием: Система ЛКП "состав на эпоксидной основе (2-3 слоя)" общей толщиной 160 мкм ГОСТ 33290-2015, площадь покраски 1 слоя = 4,58м2" Кол-во: 2

"Позиция 26" "Настил решетчатый сварной SP 33х100/30х3 SP-S4, 240x660, Zn тип А СТО 23083253-002-2017" Кол-во: 0.09

"Позиция 27" "Лист 4х150х1200 ГОСТ 19903-2015/С245-4 ГОСТ 27772-2015" Кол-во: 0.06

"Позиция 28" "Лист 6х100х120 ГОСТ 19903-2015/С245-4 ГОСТ 27772-2015" Кол-во: 0.01

"Позиция 29" "Настил решетчатый сварной SP 33х100/30х3 SP-S4, 700x960, Zn тип А СТО 23083253-002-2017" Кол-во: 0.09

"Позиция 30" "Изделие закладное МН118-3, С245-4" Кол-во: 10

"Позиция 31" "Изделие закладное МН105-6, С245-4" Кол-во: 20

"Позиция 32" "Оголовок ОГ1 по чертежу AGCC.287-6202-XX-01-KJ1.DW-0028 верхнюю пластину из листа 12х380х380 ГОСТ 19903-2015/С345-5 ГОСТ 27772-2015 не приваривать!!! (приваривается при монтаже)" Кол-во: 4

"Позиция 33" "Опора ОП1 по чертежу AGCC.287-6202-XX-01-KJ1.CDW-0029 с антикоррозийным покрытием: Система ЛКП "состав на эпоксидной основе (2-3 слоя)" общей толщиной 160 мкм ГОСТ 33290-2015, площадь покраски 1 слоя = 4,58м2" Кол-во: 2

"Позиция 34" "Настил решетчатый сварной SP 33х100/30х3 SP-S4, 240x660, Zn тип А СТО 23083253-002-2017" Кол-во: 0.09

"Позиция 35" "Лист 4х150х1200 ГОСТ 19903-2015/С245-4 ГОСТ 27772-2015" Кол-во: 0.06

"Позиция 36" "Лист 6х100х120 ГОСТ 19903-2015/С245-4 ГОСТ 27772-2015" Кол-во: 0.01

"Позиция 37" "Настил решетчатый сварной SP 33х100/30х3 SP-S4, 700x960, Zn тип А СТО 23083253-002-2017" Кол-во: 0.09

"Позиция 38" "Лист 20х70х70 с отверстием Ø23мм ГОСТ 103-2006 С345-5 ГОСТ 27772-2015" Кол-во: 24

"Позиция 39" "Лист 20х70х70 с отверстием Ø23мм ГОСТ 103-2006 С345-5 ГОСТ 27772-2015" Кол-во: 24

"Позиция 40" "Лист 20х60х60 с отверстием Ø23мм ГОСТ 103-2006 С345-5 ГОСТ 27772-2015" Кол-во: 24

"Позиция 41" "Лист 20х60х60 с отверстием Ø23мм ГОСТ 103-2006 С345-5 ГОСТ 27772-2015" Кол-во: 24

"Позиция 42" "Закладное изделие МН140-2" Кол-во: 24

"Позиция 43" "Закладное изделие МН140-2" Кол-во: 120

"Позиция 44" "Закладное изделие МН140-2" Кол-во: 48

"Позиция 45" "Изделие МЛ-1" Кол-во: 8

"Позиция 46" "Изделие МЛ-3" Кол-во: 2

"Позиция 47" "Изделие МЛ-4" Кол-во: 2

"Позиция 48" "Изделие МЛ-5" Кол-во: 5

"Позиция 49" "Изделие МЛ-6" Кол-во: 2

"Позиция 50" "Изделие МЛ-8" Кол-во: 6

"Позиция 51" "Лестница стремянка С1-10" Кол-во: 1

"Позиция 52" "Лестница стремянка С1-10" Кол-во: 1

"Позиция 53" "Лестница стремянка С1-10" Кол-во: 1

"Позиция 54" "Лестница стремянка С1-10" Кол-во: 1

"Позиция 55" "Лестница стремянка С1-03" Кол-во: 1

"Позиция 56" "Лестница стремянка С1-03" Кол-во: 1

"Позиция 57" "Лестница стремянка С1-03" Кол-во: 1

"Позиция 58" "Лестница стремянка С1-03" Кол-во: 1

"Позиция 59" "Лестница стремянка С1-03" Кол-во: 1

"Позиция 60" "Лист 20х70х70 с отверстием Ø23мм ГОСТ 103-2006 С345-5 ГОСТ 27772-2015" Кол-во: 48

"Позиция 61" "Лист 20х70х70 с отверстием Ø23мм ГОСТ 103-2006 С345-5 ГОСТ 27772-2015" Кол-во: 48

"Позиция 62" "Лист 20х60х60 с отверстием Ø23мм ГОСТ 103-2006 С345-5 ГОСТ 27772-2015" Кол-во: 48

"Позиция 63" "Лист 20х60х60 с отверстием Ø23мм ГОСТ 103-2006 С345-5 ГОСТ 27772-2015" Кол-во: 48

"Позиция 64" "Закладная деталь фундамента ФМ-0,159-2,0" Кол-во: 8

"Позиция 65" "Закладная деталь фундамента ФМ-0,159-2,0" Кол-во: 4

"Позиция 66" "Закладное изделие МН140-2" Кол-во: 24

"Позиция 67" "Закладное изделие МН140-2" Кол-во: 168

"Позиция 68" "Закладное изделие МН140-2" Кол-во: 48

"Позиция 69" "Изделие МЛ-1" Кол-во: 11

"Позиция 70" "Изделие МЛ-2" Кол-во: 1

"Позиция 71" "Изделие МЛ-4" Кол-во: 3

"Позиция 72" "Изделие МЛ-6" Кол-во: 3

"Позиция 73" "Изделие МЛ-8" Кол-во: 5

"Позиция 74" "Изделие МЛ-9" Кол-во: 4

"Позиция 75" "Лестница стремянка С1-10" Кол-во: 1

"Позиция 76" "Лестница стремянка С1-10" Кол-во: 1

"Позиция 77" "Лестница стремянка С1-10" Кол-во: 1

"Позиция 78" "Лестница стремянка С1-10" Кол-во: 1

"Позиция 79" "Лестница стремянка С1-03" Кол-во: 1

"Позиция 80" "Лестница стремянка С1-03" Кол-во: 1

"Позиция 81" "Лестница стремянка С1-03" Кол-во: 1

"Позиция 82" "Лестница стремянка С1-03" Кол-во: 1