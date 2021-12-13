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    Главная / Торги / Закупка металлоконструкций и закладных деталей 1123 шт.

    Закупка металлоконструкций и закладных деталей 1123 шт.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 10:3013.12.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112617Дата и время окончания срока приема заявок Закупка металлоконструкции и закладных деталей 1123 шт.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112617

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    АГПЗ-КП-КК-П-842

    Наименование закупки

    Закупка металлоконструкций и закладных деталей 1123 шт.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.12.2021 10:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_КП.xlsx

    upload_positions_form.xlsx

    Документация.7z

    Информационная_карта_запроса_предложения.doc

    ТЗ__МТР_.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Юридический адрес

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Контактный телефон

    +7 925 646-00-39

    Факс

    +7 495 649-30-67

    Адрес электронной почты

    marinev@promstroi-group.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Марин Евгений Витальевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка металлоконструкции и закладных деталей 1123 шт.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.12.2021 10:30 GMT +313.12.2021 10:3013.12.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112617Дата и время окончания срока приема заявок Закупка металлоконструкции и закладных деталей 1123 шт.Москва

    Подведение итогов не позднее

    24.12.2021 12:0024.12.2021 12:0024.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112617Подведение итогов не позднее Закупка металлоконструкции и закладных деталей 1123 шт.Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 12:0024.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112617Подведение итогов не позднее Закупка металлоконструкции и закладных деталей 1123 шт.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка металлоконструкции и закладных деталей 1123 шт.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    ...

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ...Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ...
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Классификатор ОКПД2

    25.11.99.000

    Услуги по производству металлоконструкций и их частей отдельные, выполняемые субподрядчиком

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Изделие МЛ-1"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Изделие МЛ-6"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Изделие МЛ-8"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "Решетка Р-1 по чертежу AGCC.287-8512-XX-02-KJ1.DW-0006 (0,134т)"

    Кол-во: 0.455

    "Позиция 5"

    "Лестница-стремянка для колодца СГ-64"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Решетка Р-1 по чертежу AGCC.287-8511-XX-02-KJ1.DW-0005"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Лестница-стремянка для колодца СГ-70"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Изделие закладное МН118-3 С245-4"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Изделие закладное МН105-6 С245-4"

    Кол-во: 20

    "Позиция 10"

    "Оголовок ОГ1 по чертежу AGCC.287-6161-XX-01-KJ1.DW-0028 верхнюю пластину из листа 12х380х380 ГОСТ 19903-2015/С345-5 ГОСТ 27772-2015 не приваривать!!! (приваривается при монтаже)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Опора ОП1 по чертежу AGCC.287-6161-XX-01-KJ1.CDW-0029 с антикоррозийным покрытием: Система ЛКП "состав на эпоксидной основе (2-3 слоя)" общей толщиной 160 мкм ГОСТ 33290-2015, площадь покраски 1 слоя = 4,58м2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Настил решетчатый сварной SP 33х100/30х3 SP-S4, 240x660, Zn тип А"

    Кол-во: 0.09

    "Позиция 13"

    "Лист 4х150х1200 ГОСТ 19903-2015/С245-4 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Лист 6х100х120 ГОСТ 19903-2015/С245-4 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 18

    "Позиция 15"

    "Настил решетчатый сварной SP 33х100/30х3 SP-S4, 700x960, Zn тип А"

    Кол-во: 0.09

    "Позиция 16"

    "Закладная деталь фундамента ФМ-0,159-2,0"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Закладная деталь фундамента ФМ-0,159-2,0"

    Кол-во: 8

    "Позиция 18"

    "Закладное изделие м-1"

    Кол-во: 36

    "Позиция 19"

    "Закладное изделие м-2"

    Кол-во: 48

    "Позиция 20"

    "Закладное изделие м-3"

    Кол-во: 24

    "Позиция 21"

    "Закладное изделие м-4"

    Кол-во: 48

    "Позиция 22"

    "Изделие закладное МН118-3, С245-4"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "Изделие закладное МН105-6, С245-4"

    Кол-во: 20

    "Позиция 24"

    "Оголовок ОГ1 по чертежу AGCC.287-6201-XX-01-KJ1.DW-0028 верхнюю пластину из листа 12х380х380 ГОСТ 19903-2015/С345-5 ГОСТ 27772-2015 не приваривать!!! (приваривается при монтаже)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 25"

    "Опора ОП1 по чертежу AGCC.287-6201-XX-01-KJ1.CDW-0029 с антикоррозийным покрытием: Система ЛКП "состав на эпоксидной основе (2-3 слоя)" общей толщиной 160 мкм ГОСТ 33290-2015, площадь покраски 1 слоя = 4,58м2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Настил решетчатый сварной SP 33х100/30х3 SP-S4, 240x660, Zn тип А СТО 23083253-002-2017"

    Кол-во: 0.09

    "Позиция 27"

    "Лист 4х150х1200 ГОСТ 19903-2015/С245-4 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.06

    "Позиция 28"

    "Лист 6х100х120 ГОСТ 19903-2015/С245-4 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.01

    "Позиция 29"

    "Настил решетчатый сварной SP 33х100/30х3 SP-S4, 700x960, Zn тип А СТО 23083253-002-2017"

    Кол-во: 0.09

    "Позиция 30"

    "Изделие закладное МН118-3, С245-4"

    Кол-во: 10

    "Позиция 31"

    "Изделие закладное МН105-6, С245-4"

    Кол-во: 20

    "Позиция 32"

    "Оголовок ОГ1 по чертежу AGCC.287-6202-XX-01-KJ1.DW-0028 верхнюю пластину из листа 12х380х380 ГОСТ 19903-2015/С345-5 ГОСТ 27772-2015 не приваривать!!! (приваривается при монтаже)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 33"

    "Опора ОП1 по чертежу AGCC.287-6202-XX-01-KJ1.CDW-0029 с антикоррозийным покрытием: Система ЛКП "состав на эпоксидной основе (2-3 слоя)" общей толщиной 160 мкм ГОСТ 33290-2015, площадь покраски 1 слоя = 4,58м2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Настил решетчатый сварной SP 33х100/30х3 SP-S4, 240x660, Zn тип А СТО 23083253-002-2017"

    Кол-во: 0.09

    "Позиция 35"

    "Лист 4х150х1200 ГОСТ 19903-2015/С245-4 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.06

    "Позиция 36"

    "Лист 6х100х120 ГОСТ 19903-2015/С245-4 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.01

    "Позиция 37"

    "Настил решетчатый сварной SP 33х100/30х3 SP-S4, 700x960, Zn тип А СТО 23083253-002-2017"

    Кол-во: 0.09

    "Позиция 38"

    "Лист 20х70х70 с отверстием Ø23мм ГОСТ 103-2006 С345-5 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 24

    "Позиция 39"

    "Лист 20х70х70 с отверстием Ø23мм ГОСТ 103-2006 С345-5 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 24

    "Позиция 40"

    "Лист 20х60х60 с отверстием Ø23мм ГОСТ 103-2006 С345-5 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 24

    "Позиция 41"

    "Лист 20х60х60 с отверстием Ø23мм ГОСТ 103-2006 С345-5 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 24

    "Позиция 42"

    "Закладное изделие МН140-2"

    Кол-во: 24

    "Позиция 43"

    "Закладное изделие МН140-2"

    Кол-во: 120

    "Позиция 44"

    "Закладное изделие МН140-2"

    Кол-во: 48

    "Позиция 45"

    "Изделие МЛ-1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 46"

    "Изделие МЛ-3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Изделие МЛ-4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Изделие МЛ-5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 49"

    "Изделие МЛ-6"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Изделие МЛ-8"

    Кол-во: 6

    "Позиция 51"

    "Лестница стремянка С1-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Лестница стремянка С1-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Лестница стремянка С1-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Лестница стремянка С1-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Лестница стремянка С1-03"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Лестница стремянка С1-03"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Лестница стремянка С1-03"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Лестница стремянка С1-03"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Лестница стремянка С1-03"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Лист 20х70х70 с отверстием Ø23мм ГОСТ 103-2006 С345-5 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 48

    "Позиция 61"

    "Лист 20х70х70 с отверстием Ø23мм ГОСТ 103-2006 С345-5 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 48

    "Позиция 62"

    "Лист 20х60х60 с отверстием Ø23мм ГОСТ 103-2006 С345-5 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 48

    "Позиция 63"

    "Лист 20х60х60 с отверстием Ø23мм ГОСТ 103-2006 С345-5 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 48

    "Позиция 64"

    "Закладная деталь фундамента ФМ-0,159-2,0"

    Кол-во: 8

    "Позиция 65"

    "Закладная деталь фундамента ФМ-0,159-2,0"

    Кол-во: 4

    "Позиция 66"

    "Закладное изделие МН140-2"

    Кол-во: 24

    "Позиция 67"

    "Закладное изделие МН140-2"

    Кол-во: 168

    "Позиция 68"

    "Закладное изделие МН140-2"

    Кол-во: 48

    "Позиция 69"

    "Изделие МЛ-1"

    Кол-во: 11

    "Позиция 70"

    "Изделие МЛ-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Изделие МЛ-4"

    Кол-во: 3

    "Позиция 72"

    "Изделие МЛ-6"

    Кол-во: 3

    "Позиция 73"

    "Изделие МЛ-8"

    Кол-во: 5

    "Позиция 74"

    "Изделие МЛ-9"

    Кол-во: 4

    "Позиция 75"

    "Лестница стремянка С1-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Лестница стремянка С1-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Лестница стремянка С1-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Лестница стремянка С1-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Лестница стремянка С1-03"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Лестница стремянка С1-03"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Лестница стремянка С1-03"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Лестница стремянка С1-03"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Лестница стремянка С1-04"

    Кол-во: 1

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    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    09.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Конкурентный отбор (КО) № ГП202132
    закупка электропривода
    закупка электропривода
    595064
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор (КО)
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    10.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    1 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП136960
    3208/22.12.21/КО/Э Поставка запасных частей КИП
    3208/22.12.21/КО/Э Поставка запасных частей КИП
    579922
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    4 707 350
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГПМ ПАРТНЕР
    Запрос предложений № ГП225438
    Т001458_ Приобретение звукового оборудования для ПТС ООО «НСТ»
    Т001458_ Приобретение звукового оборудования для ПТС ООО «НСТ»
    591261
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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