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Номер извещения
ГП112639
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
продажа неликвидов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
06.12.2021 11:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,
Почтовый адрес
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А
Контактный телефон
3-65-21
Факс
+7 495 513-67-98
Адрес электронной почты
dmitriy.ratnikov1@rsce.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ратников Дмитрий Николаевич
Место рассмотрения предложений
Королев
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Продажа неликвидов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.12.2021 16:00 GMT +330.12.2021 16:0030.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112639Дата и время окончания срока приема заявок продажа неликвидовКоролев
Подведение итогов не позднее
11.01.2022 23:5911.01.2022 23:5911.01.2022 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112639Подведение итогов не позднее продажа неликвидовКоролев
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продажа неликвидов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
Адрес местонахождения
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А
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Документация лота
Кол-во: 16
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 817
Кол-во: 8.5
Кол-во: 92
Кол-во: 14
Кол-во: 295
Кол-во: 276
Кол-во: 965
Кол-во: 45
Кол-во: 160
Кол-во: 69
Кол-во: 164
Кол-во: 182
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Кол-во: 217.5
Кол-во: 132
Кол-во: 208
Кол-во: 2761
Кол-во: 32
Кол-во: 6320
Кол-во: 31.5
Кол-во: 33
Кол-во: 175
Кол-во: 1.1
Кол-во: 18.5
Кол-во: 5.7
Кол-во: 410
Кол-во: 30
Кол-во: 77
Кол-во: 46.5
Кол-во: 270
Кол-во: 241
Кол-во: 105.5
Кол-во: 202
Кол-во: 150
Кол-во: 21.6
Кол-во: 702.69
Кол-во: 36.47
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