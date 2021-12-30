Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / продажа неликвидов

    продажа неликвидов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2021 16:0030.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112639Дата и время окончания срока приема заявок продажа неликвидовКоролевПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112639

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    продажа неликвидов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.12.2021 11:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ЭТП_28.xlsx

    ГП112639_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ ЭНЕРГИЯ ИМЕНИ С.П.КОРОЛЁВА
    Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ

    Юридический адрес

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,

    Почтовый адрес

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А

    Контактный телефон

    3-65-21

    Факс

    +7 495 513-67-98

    Адрес электронной почты

    dmitriy.ratnikov1@rsce.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ратников Дмитрий Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Королев

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Продажа неликвидов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2021 16:00 GMT +330.12.2021 16:0030.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112639Дата и время окончания срока приема заявок продажа неликвидовКоролев

    Подведение итогов не позднее

    11.01.2022 23:5911.01.2022 23:5911.01.2022 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112639Подведение итогов не позднее продажа неликвидовКоролев

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    11.01.202211.01.2022 23:5911.01.2022 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112639Подведение итогов не позднее продажа неликвидовКоролев

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продажа неликвидов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ

    Адрес местонахождения

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А

    Классификатор ОКПД2

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1129261/name/61dbe92d060731.27351704

    10.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лента Г70НХ 0,12"

    Кол-во: 16

    "Позиция 2"

    "Лента НБЦУ 0,8х300х600"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Лист биметалл 9,5+95 ТУ 1-5-357-75"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Лист ВТ14 2,5х0,8х2,0 ОСТ 1.90218-78 (масса 1п.м)"

    Кол-во: 817

    "Позиция 5"

    "Лист ВТ20 1,2х600х2000"

    Кол-во: 8.5

    "Позиция 6"

    "Лист ВТ20 10х1000х200"

    Кол-во: 92

    "Позиция 7"

    "Лист ОТ4 0,8х0,6х2,0 ОСТ 1.90218-78 (масса 1п.м)"

    Кол-во: 14

    "Позиция 8"

    "Лист ОТ4 1,2х0,8х2,0 ОСТ 1.90218-78 (масса 1п.м)"

    Кол-во: 295

    "Позиция 9"

    "Лист ОТ4 2,5х0,8х2,0 ТУ 1-5-106-82 (масса 1п.м)"

    Кол-во: 276

    "Позиция 10"

    "Лист ОТ4 2,8х0,8х2,0 ТУ 1-5-106-82 (масса 1п.м)"

    Кол-во: 965

    "Позиция 11"

    "Лист ОТ4 3х0,6х2,0 ОСТ 1.90218-78 (масса 1п.м)"

    Кол-во: 45

    "Позиция 12"

    "Лист ОТ4 6х0,8х2,0 ОСТ 1.90218-78 (масса 1п.м)"

    Кол-во: 160

    "Позиция 13"

    "Лист ОТ4 7х0,8х2,0 ТУ 1-5-106-82 (масса 1п.м)"

    Кол-во: 69

    "Позиция 14"

    "Лист ОТ4-1 1х0,6х2,0 ОСТ 1.90218-78 (масса 1п.м)"

    Кол-во: 164

    "Позиция 15"

    "Лист ОТ4-1 2,5х0,6х1,5 ОСТ 1.90218-78 (масса 1п.м)"

    Кол-во: 182

    "Позиция 16"

    "Лист ОТ4-1 2,5х0,8х2,0 ОСТ 1.90218-78 (масса 1п.м)"

    Кол-во: 605

    "Позиция 17"

    "Лист ОТ4-1 3х0,8х2,0 ОСТ 1.90218-78 (масса 1п.м)"

    Кол-во: 217.5

    "Позиция 18"

    "Лист ОТ4-1 6х1,0х2,0 ОСТ 1.90218-78 (масса 1п.м)"

    Кол-во: 132

    "Позиция 19"

    "Порошок гранулир. ПГр2М"

    Кол-во: 208

    "Позиция 20"

    "Порошок медный ПМС-1 ГОСТ4960-75"

    Кол-во: 2761

    "Позиция 21"

    "Порошок молибденовый МГТ"

    Кол-во: 32

    "Позиция 22"

    "Проволока Мч ф0,2"

    Кол-во: 6320

    "Позиция 23"

    "Проволока СП2В ф3"

    Кол-во: 31.5

    "Позиция 24"

    "Проволока СПТ 2 ф3"

    Кол-во: 33

    "Позиция 25"

    "Пруток ВТ20 ф110"

    Кол-во: 175

    "Позиция 26"

    "Пруток ВТ20 ф25"

    Кол-во: 1.1

    "Позиция 27"

    "Пруток ВТ20 ф32"

    Кол-во: 18.5

    "Позиция 28"

    "Пруток ВТ20 ф60"

    Кол-во: 5.7

    "Позиция 29"

    "Пруток ВТ23 ф185"

    Кол-во: 410

    "Позиция 30"

    "Пруток ВТ3-1 ф18 обт."

    Кол-во: 30

    "Позиция 31"

    "Пруток ВТ5 ф120"

    Кол-во: 77

    "Позиция 32"

    "Пруток ОТ4 ф65 ГОСТ 26492-85"

    Кол-во: 46.5

    "Позиция 33"

    "Пруток ПТ-3ВП ф100 ОСТ 1.92062-90"

    Кол-во: 270

    "Позиция 34"

    "Пруток ПТ-3ВП ф50 ОСТ 1.92062-90"

    Кол-во: 241

    "Позиция 35"

    "Пруток ТН1К ф25"

    Кол-во: 105.5

    "Позиция 36"

    "Пруток ТН1К ф35"

    Кол-во: 202

    "Позиция 37"

    "Пруток ТН1К ф80"

    Кол-во: 150

    "Позиция 38"

    "Труба ВТ1-0 14х1 ОСТ 1.90050-72"

    Кол-во: 21.6

    "Позиция 39"

    "Труба ВТ1-0 83х7 ОСТ 1.90050-72"

    Кол-во: 702.69

    "Позиция 40"

    "Труба ОТ4 25х1,5"

    Кол-во: 36.47

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО ОМЗ
    Конкурентный отбор № ГП225856
    Поставка переходов конических SA-387М Grade 22 Class 2.
    Поставка переходов конических SA-387М Grade 22 Class 2.
    592588
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    КРИОГАЗ-ВЫСОЦК
    Продажа без объявления цены № ГП202068
    Продажа невостребованного имущества ООО «Криогаз-Высоцк» (реализация труб и трубопроводов)
    Продажа невостребованного имущества ООО «Криогаз-Высоцк» (реализация труб и трубопроводов)
    594866
    Закупки корпоративных заказчиков
    Продажа без объявления цены
    Торги с ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    10.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    Начало приема заявок:
    01.02.2022 г., 12:20
    Дата аукциона:
    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Запрос предложений № ГП202049
    Поставка металлопроката на объект ЕЗК М-12(ДМБП-000054)
    Поставка металлопроката на объект ЕЗК М-12(ДМБП-000054)
    594802
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос (ценовых) котировок № АП014342
    Баббит 83
    Баббит 83
    594182
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    АО БМК
    Попозиционная № ГП201641
    Запрос предложений. Бронзовые втулки.
    Запрос предложений. Бронзовые втулки.
    585214
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Ямал СПГ
    Запрос предложений № ГП121560
    закупка опор ЛЭП для нужд ОАО "Ямал СПГ"
    закупка опор ЛЭП для нужд ОАО "Ямал СПГ"
    533502
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ПАО ОМЗ
    Конкурентный отбор № ГП237173
    Поставка листового проката 09Г2С
    Поставка листового проката 09Г2С
    593538
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237053
    Аукцион по продаже комплекса «Склад горюче-смазочных материалов», расположенного по адресу: Республика Коми, г. Вуктыл, производственная зона, район СТ «Урожай». Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Аукцион по продаже комплекса «Склад горюче-смазочных материалов», расположенного по адресу:...
    593204
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    2 568 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 11:07
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить