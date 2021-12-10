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    Главная / Торги / Перчатки термостойкие, перчатки диэликтрические

    Перчатки термостойкие, перчатки диэликтрические

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 05:3010.12.2021 05:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112614Дата и время окончания срока приема заявок Перчатки термостойкие, перчатки диэликтрическиеКаменск-УральскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112614

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ш763

    Наименование закупки

    Перчатки термостойкие, перчатки диэликтрические

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.12.2021 10:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Юридический адрес

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Контактный телефон

    +7 3439 39-51-21

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Shishinans@kumw.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шишина Надежда Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Каменск-Уральский

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Перчатки термостойкие, перчатки диэликтрические

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.12.2021 05:30 GMT +310.12.2021 05:3010.12.2021 05:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112614Дата и время окончания срока приема заявок Перчатки термостойкие, перчатки диэликтрическиеКаменск-Уральский

    Дата и время вскрытия заявок

    10.12.2021 05:3010.12.2021 05:3010.12.2021 05:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112614Дата и время вскрытия заявок Перчатки термостойкие, перчатки диэликтрическиеКаменск-Уральский

    Подведение итогов не позднее

    10.12.2021 05:3010.12.2021 05:3010.12.2021 05:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112614Подведение итогов не позднее Перчатки термостойкие, перчатки диэликтрическиеКаменск-Уральский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.12.202110.12.2021 05:3010.12.2021 05:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112614Подведение итогов не позднее Перчатки термостойкие, перчатки диэликтрическиеКаменск-Уральский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Перчатки термостойкие, перчатки диэликтрические

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форму оплаты - отсрочка, предоплата - указать в счете. Доставку прошу включить в стоимость товара. Либо указать в счетеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. Оплата за поставленный товар производится в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с момента поставки (иные условия подлежат обсуждению); 2. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящий запрос не является извещением о проведении конкурса (публичного конкурса) или публичной офертой и не регулируется ст. 447 – 449 ч. 1 ГК РФ, ст. 1057 – 1061 ч. 2 ГК РФ. Таким образом, указанная процедура не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств и оставляет за ним право отказаться от всех полученных Предложений по любой причине или прекратить процедуру отбора в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КУМЗ
    Все закупки и тендеры КУМЗ

    Адрес местонахождения

    623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,

    623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5

    Классификатор ОКПД2

    14.12.30.160

    Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Перчатки термостойкие"

    Кол-во: 25

    "Позиция 2"

    "перчатки диэликтрические"

    Кол-во: 15

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