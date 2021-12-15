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Номер извещения
ГП112613
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Кабель водоохлаждаемый
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.12.2021 10:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.
Почтовый адрес
665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, а/я, 46
Контактный телефон
+7 3953 49-59-54
Факс
--
Адрес электронной почты
darya.savinova@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Савинова Дарья Александровна
Место рассмотрения предложений
Братск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Кабель водоохлаждаемый
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2021 12:00 GMT +315.12.2021 12:0015.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112613Дата и время окончания срока приема заявок Кабель водоохлаждаемыйБратск
Дата и время вскрытия заявок
15.12.2021 12:0015.12.2021 12:0015.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112613Дата и время вскрытия заявок Кабель водоохлаждаемыйБратск
Подведение итогов не позднее
12.01.2022 12:0012.01.2022 12:0012.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112613Подведение итогов не позднее Кабель водоохлаждаемыйБратск
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Кабель водоохлаждаемый
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно заявленной номенклатуре
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
665700, Россия, Иркутская обл., г. Братск, П 01 Промышленный р-н, сооружение 11/1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.
665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, а/я, 46
27.32.13.111
Документация лота
Кол-во: 30
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