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    Главная / Торги / Кабель водоохлаждаемый

    Кабель водоохлаждаемый

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 12:0015.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112613Дата и время окончания срока приема заявок Кабель водоохлаждаемыйБратскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП112613

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Кабель водоохлаждаемый

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.12.2021 10:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БРАТСКИЙ ЗАВОД ФЕРРОСПЛАВОВ
    Все закупки и тендеры БЗФ

    Юридический адрес

    665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.

    Почтовый адрес

    665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, а/я, 46

    Контактный телефон

    +7 3953 49-59-54

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    darya.savinova@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Савинова Дарья Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Братск

    Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Кабель водоохлаждаемый

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.12.2021 12:00 GMT +315.12.2021 12:0015.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112613Дата и время окончания срока приема заявок Кабель водоохлаждаемыйБратск

    Дата и время вскрытия заявок

    15.12.2021 12:0015.12.2021 12:0015.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112613Дата и время вскрытия заявок Кабель водоохлаждаемыйБратск

    Подведение итогов не позднее

    12.01.2022 12:0012.01.2022 12:0012.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112613Подведение итогов не позднее Кабель водоохлаждаемыйБратск

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    12.01.202212.01.2022 12:0012.01.2022 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112613Подведение итогов не позднее Кабель водоохлаждаемыйБратск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Кабель водоохлаждаемый

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заявленной номенклатуре

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    665700, Россия, Иркутская обл., г. Братск, П 01 Промышленный р-н, сооружение 11/1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Желательные условия: Цена на товар включает все расходы по упаковке и доставке товара до склада Покупателя г.Братск Иркутской области. Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% стоимости товара – в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приёмки товара от Перевозчика на складе

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БЗФ
    Все закупки и тендеры БЗФ

    Адрес местонахождения

    665700, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, Промышленный район П 01, Сооружение 11/1., Сооружение 11/1.

    665716, Российская Федерация, Иркутская область, Братск, а/я, 46

    Классификатор ОКПД2

    27.32.13.111

    Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Приложение №1 - Оферта (Форма №1) с Приложениями_ГПБ

    13.12.2021

    ТЗ кабель водоохл без П

    13.12.2021

    Приложение №2 - Проект договора поставки 2021

    13.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КАБЕЛЬ ВОДООХЛАЖДАЕМЫЙ ТЕРМ 385 635.009 D95*2860"

    Кол-во: 30

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