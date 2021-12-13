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    Главная / Торги / Оказание услуг ответственного хранения переданного заказчиком груза общей массой до 700 тонн

    Оказание услуг ответственного хранения переданного заказчиком груза общей массой до 700 тонн

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110905805Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг ответственного хранения переданного заказчиком груза общей массой до 700 тоннМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110905805

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг ответственного хранения переданного заказчиком груза общей массой до 700 тонн

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    06.12.2021 10:24

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение.doc

    ЧАСТЬ_V._ТЕХНИЧЕСКОЕ_ЗАДАНИЕ.pdf

    ЧАСТЬ_IV._ПРОЕКТ_ДОГОВОРА.pdf

    Протокол_170_2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Научно-производственный комплекс «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи
    Все закупки и тендеры АО НПК НИИДАР

    Юридический адрес

    127083, Российская Федерация, Москва, 8 марта, дом 10, стр. 5

    Почтовый адрес

    127083, Российская Федерация, Москва, 8 марта, дом 10, стр. 5

    Контактный телефон

    +7 495 232-00-06 доб. 3197

    Факс

    +7 495 229-96-30

    Адрес электронной почты

    IArzhannikova@niidar.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Аржанникова Ирина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг ответственного хранения переданного заказчиком груза общей массой до 700 тонн

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.12.202114.12.2021 18:0014.12.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110905805Подведение итогов не позднее Оказание услуг ответственного хранения переданного заказчиком груза общей массой до 700 тоннМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг ответственного хранения переданного заказчиком груза общей массой до 700 тонн

    Начальная цена

    2 502 710,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПК НИИДАР
    Все закупки и тендеры АО НПК НИИДАР

    Адрес местонахождения

    127083, Российская Федерация, Москва, 8 марта, дом 10, стр. 5

    Классификатор ОКПД2

    52.10.19.900

    Услуги по складированию и хранению прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    52.10

    Деятельность по складированию и хранению

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1113204/name/61bb5e538252b9.19414978

    16.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по складированию и хранению"

    Кол-во: 1.00000

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    593125
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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