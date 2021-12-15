Услуги на выполнение лабораторно-инструментальных (измерений) исследований воды на объектах системы водоснабжения и аналитического контроля технологического процесса очистки сточных вод на КОС в 2022 году.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП112619 Уникальный номер закупки Номер закупки 120-ЗП/21-016 Наименование закупки Услуги на выполнение лабораторно-инструментальных (измерений) исследований воды на объектах системы водоснабжения и аналитического контроля технологического процесса очистки сточных вод на КОС в 2022 году. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Закрытое акционерное общество Нортгаз

Все закупки и тендеры ЗАО Нортгаз Юридический адрес 629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж Почтовый адрес 629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж Контактный телефон +7 34949 3-21-00 доб. 31068 Факс +7 34949 3-21-00 Адрес электронной почты o.nelyubova@northgas.ru Ф.И.О. контактного лица Нелюбова Ольга Сергеевна Место рассмотрения предложений Новый Уренгой Закупки и тендеры Тюменская область Ключевые слова:

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