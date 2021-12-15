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Номер извещения
ГП112619
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Услуги на выполнение лабораторно-инструментальных (измерений) исследований воды на объектах системы водоснабжения и аналитического контроля технологического процесса очистки сточных вод на КОС в 2022 году.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.12.2021 10:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж
Почтовый адрес
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж
Контактный телефон
+7 34949 3-21-00 доб. 31068
Факс
+7 34949 3-21-00
Адрес электронной почты
o.nelyubova@northgas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Нелюбова Ольга Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Услуги на выполнение лабораторно-инструментальных (измерений) исследований воды на объектах системы водоснабжения и аналитического контроля технологического процесса очистки сточных вод на КОС в 2022 году.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.12.2021 13:00 GMT +315.12.2021 13:0015.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112619Дата и время окончания срока приема заявок Услуги на выполнение лабораторно-инструментальных (измерений) исследований воды на объектах системы водоснабжения и аналитического контроля технологического процесса очистки сточных вод на КОС в 2022 году.Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
15.12.2021 13:0015.12.2021 13:0015.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112619Дата и время вскрытия заявок Услуги на выполнение лабораторно-инструментальных (измерений) исследований воды на объектах системы водоснабжения и аналитического контроля технологического процесса очистки сточных вод на КОС в 2022 году.Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
14.01.2022 15:3014.01.2022 15:3014.01.2022 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112619Подведение итогов не позднее Услуги на выполнение лабораторно-инструментальных (измерений) исследований воды на объектах системы водоснабжения и аналитического контроля технологического процесса очистки сточных вод на КОС в 2022 году.Новый Уренгой
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.01.202214.01.2022 15:3014.01.2022 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112619Подведение итогов не позднее Услуги на выполнение лабораторно-инструментальных (измерений) исследований воды на объектах системы водоснабжения и аналитического контроля технологического процесса очистки сточных вод на КОС в 2022 году.Новый Уренгой
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги на выполнение лабораторно-инструментальных (измерений) исследований воды на объектах системы водоснабжения и аналитического контроля технологического процесса очистки сточных вод на КОС в 2022 году.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО Нортгаз
Все закупки и тендеры ЗАО Нортгаз
Адрес местонахождения
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж
37.00.11.140
Документация лота
Кол-во: 7
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