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    Главная / Торги / Поставка товара (Устройство плавного пуска)

    Поставка товара (Устройство плавного пуска)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 10:0014.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110905814Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара (Устройство плавного пуска)Нижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110905814

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка товара (Устройство плавного пуска)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    06.12.2021 10:25

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Документация_366.docx

    Информация_по_ТМЦ_366.xlsx

    Оферта_Участника_366.xlsx

    Техническое_предложение_366.xlsx

    Ориентировочный_график_поставки_366.xls

    Извещение_366.docx

    Проект_договора_366.doc

    Обоснование_НМЦ_договора_366.pdf

    Итоговый_протокол_366.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,

    Почтовый адрес

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А

    Контактный телефон

    +7 831 233-05-55 доб. 3128

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    oyastrebova@vodokanal-nn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ястребова Ольга Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка товара (Устройство плавного пуска)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202124.12.2021 17:0024.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110905814Подведение итогов не позднее Поставка товара (Устройство плавного пуска)Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товара (Устройство плавного пуска)

    Начальная цена

    2 536 342,28

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    42 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка до склада АО «Нижегородский водоканал» силами и за счет поставщика по адресу: 603152, г. Нижний Новгород, ул. Ларина, 20.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Обязательные условия оплаты: отсрочка платежа в течение 15 рабочих дней с момента поставки товара на склад Покупателя и получения оригиналов счетов-фактур и накладной ТОРГ-12 Покупателем.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    603086, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А,

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КЕРЧЕНСКАЯ, ДОМ 15А

    Классификатор ОКПД2

    27.90

    Оборудование электрическое прочее

    Классификатор ОКВЭД2

    27.90

    Производство прочего электрического оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1122129/name/61c5c53ad4f1c8.41104500

    24.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочего электрического оборудования"

    Кол-во: 42.00000

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