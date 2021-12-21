Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на поставку песка гранодиоритового для нужд ООО «Амурские коммунальные системы» на 2022 г. (АмКС-143-21).

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32110905804 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на поставку песка гранодиоритового для нужд ООО «Амурские коммунальные системы» на 2022 г. (АмКС-143-21). Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры ЗД_АмКС_143_21.rar

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АМУРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

Все закупки и тендеры АКС Юридический адрес 675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73 Почтовый адрес 675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73 Контактный телефон +7 4162 49-44-55 Факс {} Адрес электронной почты v.voroshilov@amurcomsys.ru Ф.И.О. контактного лица Ворошилов Владимир Александрович Место рассмотрения предложений Благовещенск Закупки и тендеры Амурская область Ключевые слова:

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