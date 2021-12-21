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    Главная / Торги / Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на поставку песка гранодиоритового для нужд ООО «Амурские коммунальные системы» на 2022 г. (АмКС-143-21).

    Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на поставку песка гранодиоритового для нужд ООО «Амурские коммунальные системы» на 2022 г. (АмКС-143-21).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2021 11:0021.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110905804Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение Песка гранодиоритового для нужд ООО "АКС" на 2022 г.БлаговещенскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110905804

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора на поставку песка гранодиоритового для нужд ООО «Амурские коммунальные системы» на 2022 г. (АмКС-143-21).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Дата публикации

    06.12.2021 10:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ЗД_АмКС_143_21.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АМУРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры АКС

    Юридический адрес

    675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73

    Почтовый адрес

    675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73

    Контактный телефон

    +7 4162 49-44-55

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    v.voroshilov@amurcomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ворошилов Владимир Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Благовещенск

    Закупки и тендеры Амурская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приобретение Песка гранодиоритового для нужд ООО "АКС" на 2022 г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.12.2021 11:00 GMT +321.12.2021 11:0021.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110905804Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение Песка гранодиоритового для нужд ООО "АКС" на 2022 г.Благовещенск

    Дата и время вскрытия заявок

    21.12.2021 11:00GMT +321.12.2021 11:0021.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110905804Дата и время вскрытия заявок Приобретение Песка гранодиоритового для нужд ООО "АКС" на 2022 г.Благовещенск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    31.01.202231.01.2022 11:0031.01.2022 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110905804Дата окончания срока рассмотрения заявок Приобретение Песка гранодиоритового для нужд ООО "АКС" на 2022 г.Благовещенск

    Подведение итогов не позднее

    01.02.2022 11:0001.02.2022 11:0001.02.2022 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110905804Подведение итогов не позднее Приобретение Песка гранодиоритового для нужд ООО "АКС" на 2022 г.Благовещенск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.02.202201.02.2022 11:0001.02.2022 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110905804Подведение итогов не позднее Приобретение Песка гранодиоритового для нужд ООО "АКС" на 2022 г.Благовещенск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение Песка гранодиоритового для нужд ООО "АКС" на 2022 г.

    Начальная цена

    965 100,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АМУРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АКС
    Все закупки и тендеры АКС

    Адрес местонахождения

    675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73

    Классификатор ОКПД2

    20.14.7

    Вещества химические органические основные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    20

    Производство химических веществ и химических продуктов

    Документация лота

    ЗД

    06.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство химических веществ и химических продуктов"

    Кол-во: 86.00000

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