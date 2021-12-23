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    Главная / Торги / Открытый конкурентный отбор в электронной форме по отбору организации на поставку воды питьевой для нужд АО «Газпром газораспределение Великий Новгород»

    Открытый конкурентный отбор в электронной форме по отбору организации на поставку воды питьевой для нужд АО «Газпром газораспределение Великий Новгород»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2021 09:0023.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110905794Дата и время окончания срока приема заявок Поставка воды питьевойВеликий НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110905794

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЭКО-79-2021

    Наименование закупки

    Открытый конкурентный отбор в электронной форме по отбору организации на поставку воды питьевой для нужд АО «Газпром газораспределение Великий Новгород»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    06.12.2021 10:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол.pdf

    Методика_анализа_заявок.docx

    Форма_3._Анкета_участника_закупки.xlsx

    Приложение__2_к_Форме_1___Техническое_предложение.xlsx

    Извещение.docx

    Техническое_задание.docx

    Уведомление.pdf

    Приложение__1_к_Форме_1___Ценовое_предложение.xlsx

    Проект_договора.docx

    Документация.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

    Юридический адрес

    173015, ОБЛ НОВГОРОДСКАЯ, Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ ЗАГОРОДНАЯ, 2, 2,

    Почтовый адрес

    173015 Новгородская обл. гор. Великий Новгород ул. Загородная д.2 корп.2

    Контактный телефон

    +7 8162 62-56-47

    Факс

    +7 8162 62-48-58

    Адрес электронной почты

    post@oblgas.natm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белов Андрей Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Великий Новгород

    Закупки и тендеры Новгородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка воды питьевой

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.12.202127.12.2021 15:5927.12.2021 15:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110905794Подведение итогов не позднее Поставка воды питьевойВеликий Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка воды питьевой

    Начальная цена

    263 577,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

    Адрес местонахождения

    173015, ОБЛ НОВГОРОДСКАЯ, Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ ЗАГОРОДНАЯ, 2, 2,

    173015 Новгородская обл. гор. Великий Новгород ул. Загородная д.2 корп.2

    Классификатор ОКПД2

    36.00.11

    Вода питьевая

    Классификатор ОКВЭД2

    36

    Забор, очистка и распределение воды

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1123825/name/61c9d50fb4c262.81601391

    27.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Забор, очистка и распределение воды"

    Кол-во: 2496.00000

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