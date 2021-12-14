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    Главная / Торги / Поставка компримированного природного газа (далее – КПГ) в качестве газомоторного топлива, имеющегося на авто газонаполнительных станциях (далее – АГНКС) Поставщика, для нужд филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Кумертау

    Поставка компримированного природного газа (далее – КПГ) в качестве газомоторного топлива, имеющегося на авто газонаполнительных станциях (далее – АГНКС) Поставщика, для нужд филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Кумертау

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 08:5914.12.2021 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110905879Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компримированного природного газа в качестве газомоторного топлива, имеющегося на авто газонаполнительных станциях ПоставщикаУфаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110905879

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка компримированного природного газа (далее – КПГ) в качестве газомоторного топлива, имеющегося на авто газонаполнительных станциях (далее – АГНКС) Поставщика, для нужд филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Кумертау

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    06.12.2021 10:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_1290_2021_12.pdf

    Извещение_1290_2021_12.docx

    Приложение_3_Порядок_оценки_заявок.docx

    Документация_1290_2021_12.docx

    Приложение_1_ПД_поставки_КПГ.docx

    Приложение_2_Техническое_задание.xlsx

    Ценовое_предложение_Форма_2_.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА

    Юридический адрес

    450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,

    Почтовый адрес

    450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4

    Контактный телефон

    +7 347 229-91-91

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    muslimov.d@bashgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Боярко Андрей Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Уфа

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка компримированного природного газа в качестве газомоторного топлива, имеющегося на авто газонаполнительных станциях Поставщика

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 09:0016.12.2021 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110905879Подведение итогов не позднее Поставка компримированного природного газа в качестве газомоторного топлива, имеющегося на авто газонаполнительных станциях ПоставщикаУфа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка компримированного природного газа в качестве газомоторного топлива, имеющегося на авто газонаполнительных станциях Поставщика

    Начальная цена

    2 322 089,41

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА

    Адрес местонахождения

    450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,

    450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4

    Классификатор ОКПД2

    06.20.10.130

    Газ горючий природный сжиженный и регазифицированный

    Классификатор ОКВЭД2

    06.20

    Добыча природного газа и газового конденсата

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1113347/name/61bc05461abf06.08195751

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Добыча природного газа и газового конденсата"

    Кол-во: 1

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