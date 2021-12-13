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    Главная / Торги / Поставка творожных сырков для обеспечения объектов ТБО, расположенных в Приморском крае

    Поставка творожных сырков для обеспечения объектов ТБО, расположенных в Приморском крае

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 11:0013.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110905749Дата и время окончания срока приема заявок Поставка творожных сырков для обеспечения объектов ТБО, расположенных в Приморском краеХабаровскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110905749

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    228/21-ЗК

    Наименование закупки

    Поставка творожных сырков для обеспечения объектов ТБО, расположенных в Приморском крае

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    06.12.2021 10:15

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Протокол_228.pdf

    Извещение_запроса_котировок___228_ЗК.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Юридический адрес

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    Почтовый адрес

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Контактный телефон

    +7 4212 56-78-50

    Факс

    +7 4212 56-40-14

    Адрес электронной почты

    utvvo.oz@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шенер Алена Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Хабаровск

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка творожных сырков для обеспечения объектов ТБО, расположенных в Приморском крае

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.12.202114.12.2021 05:0014.12.2021 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110905749Подведение итогов не позднее Поставка творожных сырков для обеспечения объектов ТБО, расположенных в Приморском краеХабаровск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка творожных сырков для обеспечения объектов ТБО, расположенных в Приморском крае

    Начальная цена

    1 260 000,01

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. «Гавань» (г. Владивосток, ул. Карьерная 52), 2. «Бригантина» (г. Владивосток, ул. Вилкова 41), 3. «Надежда» (г. Владивосток, пер. Камский 6), 4. Буфет в г. Владивостоке, ул. Верхнепортовая 12в, 5. «Приморье» (г. Уссурийск, пер. Тихий, 4), 6. «Березка» (г. Уссурийск, ул. Ленинградская, 51в), 7. «Уссурочка» (г. Уссурийск, ул. Карбышева, 7), 8. «Океан» (г. Уссурийск, ул. Новоселова, д. 15).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель осуществляет оплату Товара в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента приемки Товара и получения Покупателем надлежаще оформленных Поставщиком счетов-фактур и товарных накладных (ТОРГ-12) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Адрес местонахождения

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Классификатор ОКПД2

    10.51.5

    Молочная продукция прочая

    Классификатор ОКВЭД2

    10.51

    Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1111794/name/61ba979cc20244.05142652

    16.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции"

    Кол-во: 90000.00000

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    Регион:
    Республика Башкортостан
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