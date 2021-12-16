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Номер извещения
32110905726
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка аккумуляторов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.12.2021 10:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30,
Почтовый адрес
432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30
Контактный телефон
+7 8422 39-92-40
Факс
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Адрес электронной почты
office@ulgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Белянушкина Татьяна Владимировна
Место рассмотрения предложений
432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, 30.
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка аккумуляторов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.12.2021 06:59 GMT +316.12.2021 06:5916.12.2021 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110905726Дата и время окончания срока приема заявок Поставка аккумуляторов432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, 30.
Дата и время вскрытия заявок
16.12.2021 07:0016.12.2021 07:0016.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110905726Дата и время вскрытия заявок Поставка аккумуляторов432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, 30.
Подведение итогов не позднее
20.12.2021 16:0020.12.2021 16:0020.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110905726Подведение итогов не позднее Поставка аккумуляторов432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, 30.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка аккумуляторов
Начальная цена
390 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК
Адрес местонахождения
432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30,
432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30
27.2
27.2
Документация лота
Кол-во: 130.00000
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