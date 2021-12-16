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    Главная / Торги / Поставка аккумуляторов

    Поставка аккумуляторов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 06:5916.12.2021 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110905726Дата и время окончания срока приема заявок Поставка аккумуляторов432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, 30.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110905726

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка аккумуляторов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.12.2021 10:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол.doc

    Проект_Договора_постаки.docx.docx

    Документация.docx

    Извещение.doc

    Проект_Спецификации_к_Договору.xlsx.xlsx

    Коммерческое_предложение.xls

    Техническое_задание.xlsx

    Итоговый_протокол.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК

    Юридический адрес

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30,

    Почтовый адрес

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30

    Контактный телефон

    +7 8422 39-92-40

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    office@ulgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белянушкина Татьяна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, 30.

    Закупки и тендеры Ульяновская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка аккумуляторов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.12.2021 06:59 GMT +316.12.2021 06:5916.12.2021 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110905726Дата и время окончания срока приема заявок Поставка аккумуляторов432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, 30.

    Дата и время вскрытия заявок

    16.12.2021 07:0016.12.2021 07:0016.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110905726Дата и время вскрытия заявок Поставка аккумуляторов432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, 30.

    Подведение итогов не позднее

    20.12.2021 16:0020.12.2021 16:0020.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110905726Подведение итогов не позднее Поставка аккумуляторов432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, 30.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.12.202120.12.2021 16:0020.12.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110905726Подведение итогов не позднее Поставка аккумуляторов432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, 30.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка аккумуляторов

    Начальная цена

    390 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК

    Адрес местонахождения

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30,

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30

    Классификатор ОКПД2

    27.2

    Батареи и аккумуляторы

    Классификатор ОКВЭД2

    27.2

    Производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1120188/name/61c448e5b9d121.17180896

    23.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1117859/name/61c1c4cabed5f7.73084152

    21.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей"

    Кол-во: 130.00000

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