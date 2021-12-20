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    Главная / Торги / Проведение открытого конкурса с предварительной квалификацией в электронной форме на право заключения договоров на Выполнение строительно-монтажных работ в рамках исполнения обязательств по договорам технологического присоединения к электрическим сетям (Блок № 37). (АмКС-145-21).

    Проведение открытого конкурса с предварительной квалификацией в электронной форме на право заключения договоров на Выполнение строительно-монтажных работ в рамках исполнения обязательств по договорам технологического присоединения к электрическим сетям (Блок № 37). (АмКС-145-21).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 11:0020.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110905785Дата и время окончания срока приема заявок Строительно-монтажные работы в рамках исполнения обязательств по договорам технологического присоединения к электрическим сетям (Блок 37)БлаговещенскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110905785

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проведение открытого конкурса с предварительной квалификацией в электронной форме на право заключения договоров на Выполнение строительно-монтажных работ в рамках исполнения обязательств по договорам технологического присоединения к электрическим сетям (Блок № 37). (АмКС-145-21).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    06.12.2021 10:20

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    2._АмКС_145_21.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АМУРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры АКС

    Юридический адрес

    675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73

    Почтовый адрес

    675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73

    Контактный телефон

    +7 4162 49-44-55 доб. 1452

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    o.jukova@amurcomsys.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жукова Ольга Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Благовещенск

    Закупки и тендеры Амурская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Строительно-монтажные работы в рамках исполнения обязательств по договорам технологического присоединения к электрическим сетям (Блок 37)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    17.01.202217.01.2022 11:0017.01.2022 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110905785Подведение итогов не позднее Строительно-монтажные работы в рамках исполнения обязательств по договорам технологического присоединения к электрическим сетям (Блок 37)Благовещенск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Строительно-монтажные работы в рамках исполнения обязательств по договорам технологического присоединения к электрическим сетям (Блок 37)

    Начальная цена

    9 073 048,64

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    4 усл.ед

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. БлаговещенскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Проекта договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АМУРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АКС
    Все закупки и тендеры АКС

    Адрес местонахождения

    675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73

    Классификатор ОКПД2

    35.12.10.120

    Услуги по технологическому присоединению к распределительным электросетям

    Классификатор ОКВЭД2

    35.12.2

    Технологическое присоединение к распределительным электросетям

    Документация лота

    КД

    06.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Технологическое присоединение к распределительным электросетям"

    Кол-во: 4.00000

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