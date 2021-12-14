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    Главная / Торги / Техническое обслуживание воздуходувок LUTOS DI 70-4, очистные сооружения, город Верхняя Пышма

    Техническое обслуживание воздуходувок LUTOS DI 70-4, очистные сооружения, город Верхняя Пышма

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 07:0014.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110905653Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание воздуходувок LUTOS DI 70-4, очистные сооружения, город Верхняя ПышмаВерхняя ПышмаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110905653

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Техническое обслуживание воздуходувок LUTOS DI 70-4, очистные сооружения, город Верхняя Пышма

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    06.12.2021 09:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_итоги.PDF

    194_обслуживание_воздуходув.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА
    Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а

    Почтовый адрес

    624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а

    Контактный телефон

    +7 34368 4-47-89

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki_vodokanal@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Барменков Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Верхняя Пышма

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Техническое обслуживание воздуходувок LUTOS DI 70-4, очистные сооружения, город Верхняя Пышма

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.12.2021 07:00 GMT +314.12.2021 07:0014.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110905653Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание воздуходувок LUTOS DI 70-4, очистные сооружения, город Верхняя ПышмаВерхняя Пышма

    Дата и время вскрытия заявок

    14.12.2021 07:0014.12.2021 07:0014.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110905653Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание воздуходувок LUTOS DI 70-4, очистные сооружения, город Верхняя ПышмаВерхняя Пышма

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.12.202115.12.2021 07:0015.12.2021 07:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110905653Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание воздуходувок LUTOS DI 70-4, очистные сооружения, город Верхняя ПышмаВерхняя Пышма

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Техническое обслуживание воздуходувок LUTOS DI 70-4, очистные сооружения, город Верхняя Пышма

    Начальная цена

    549 741,65

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МУП ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры МУП ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    624090, Российская Федерация, Свердловская область, Верхняя Пышма, Балтымская, 2а

    Классификатор ОКПД2

    33.12

    Услуги по ремонту оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1109847/name/61b865c3af4646.11110088

    14.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт машин и оборудования"

    Кол-во: 5.00000

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