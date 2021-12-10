www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП112606
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Перчатки комбин.спилковые (Апачи)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.12.2021 09:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Контактный телефон
+7 3439 39-51-21
Факс
--
Адрес электронной почты
Shishinans@kumw.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шишина Надежда Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Каменск-Уральский
Закупки и тендеры
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Перчатки комбин.спилковые (Апачи)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.12.2021 05:30 GMT +310.12.2021 05:3010.12.2021 05:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112606Дата и время окончания срока приема заявок Перчатки комбин.спилковые (Апачи)Каменск-Уральский
Дата и время вскрытия заявок
10.12.2021 05:3010.12.2021 05:3010.12.2021 05:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП112606Дата и время вскрытия заявок Перчатки комбин.спилковые (Апачи)Каменск-Уральский
Подведение итогов не позднее
10.12.2021 05:3010.12.2021 05:3010.12.2021 05:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП112606Подведение итогов не позднее Перчатки комбин.спилковые (Апачи)Каменск-Уральский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Перчатки комбин.спилковые (Апачи)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Форму оплаты - отсрочка, предоплата - указать в счете. Доставку прошу включить в стоимость товара. Либо указать в счете.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
14.12.30.160
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 70
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.