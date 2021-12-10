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    Главная / Торги / Поставка замороженных полуфабрикатов для обеспечения объекта ТБО, расположенных в Приморском крае

    Поставка замороженных полуфабрикатов для обеспечения объекта ТБО, расположенных в Приморском крае

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 11:0010.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110905641Дата и время окончания срока приема заявок Поставка замороженных полуфабрикатов для обеспечения объекта ТБО, расположенных в Приморском краеХабаровскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110905641

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    233/21-ЗЦ

    Наименование закупки

    Поставка замороженных полуфабрикатов для обеспечения объекта ТБО, расположенных в Приморском крае

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    06.12.2021 09:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_запроса_цен___233_ЗЦ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Юридический адрес

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    Почтовый адрес

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Контактный телефон

    +7 4212 56-78-50

    Факс

    +7 4212 56-40-14

    Адрес электронной почты

    utvvo.oz@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шенер Алена Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Хабаровск

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка замороженных полуфабрикатов для обеспечения объекта ТБО, расположенных в Приморском крае

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    13.12.202113.12.2021 05:0013.12.2021 05:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110905641Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка замороженных полуфабрикатов для обеспечения объекта ТБО, расположенных в Приморском краеХабаровск

    Подведение итогов не позднее

    14.12.2021 05:0014.12.2021 05:0014.12.2021 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110905641Подведение итогов не позднее Поставка замороженных полуфабрикатов для обеспечения объекта ТБО, расположенных в Приморском краеХабаровск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.12.202114.12.2021 05:0014.12.2021 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110905641Подведение итогов не позднее Поставка замороженных полуфабрикатов для обеспечения объекта ТБО, расположенных в Приморском краеХабаровск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка замороженных полуфабрикатов для обеспечения объекта ТБО, расположенных в Приморском крае

    Начальная цена

    2 997 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. «Гавань» (г. Владивосток, ул. Карьерная 52), 2. «Бригантина» (г. Владивосток, ул. Вилкова 41), 3. «Надежда» (г. Владивосток, пер. Камский 6), 4. Буфет в г. Владивостоке, ул. Верхнепортовая 12в, 5. «Приморье» (г. Уссурийск, пер. Тихий, 4), 6. «Березка» (г. Уссурийск, ул. Ленинградская, 51в), 7. «Уссурочка» (г. Уссурийск, ул. Карбышева, 7), 8. «Океан» (г. Уссурийске, ул. Новоселова, д. 15).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Безналичный расчет. Покупатель осуществляет оплату Товара в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента приемки Товара и получения Покупателем надлежаще оформленных Поставщиком счетов-фактур и товарных накладных (ТОРГ-12) или УПД путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК

    Адрес местонахождения

    680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,

    680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122

    Классификатор ОКПД2

    10.85.19

    Продукты пищевые готовые и блюда прочие (включая замороженную пиццу)

    Классификатор ОКВЭД2

    10.85

    Производство готовых пищевых продуктов и блюд

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство готовых пищевых продуктов и блюд"

    Кол-во: 88500.00000

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