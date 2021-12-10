Поставка замороженных полуфабрикатов для обеспечения объекта ТБО, расположенных в Приморском крае

Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

1. «Гавань» (г. Владивосток, ул. Карьерная 52), 2. «Бригантина» (г. Владивосток, ул. Вилкова 41), 3. «Надежда» (г. Владивосток, пер. Камский 6), 4. Буфет в г. Владивостоке, ул. Верхнепортовая 12в, 5. «Приморье» (г. Уссурийск, пер. Тихий, 4), 6. «Березка» (г. Уссурийск, ул. Ленинградская, 51в), 7. «Уссурочка» (г. Уссурийск, ул. Карбышева, 7), 8. «Океан» (г. Уссурийске, ул. Новоселова, д. 15).Рассчитать логистику >