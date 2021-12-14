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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110905617
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос котировок на право заключения договора на изготовление и поставку валков
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
06.12.2021 09:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,
Почтовый адрес
125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16
Контактный телефон
+7 499 940-02-22
Факс
+7 499 940-09-99
Адрес электронной почты
tender@gskb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Греку Людмила Геннадьена
Место рассмотрения предложений
Москва, Дмитровское шоссе, д.110
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка валков
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.12.2021 09:30 GMT +314.12.2021 09:3014.12.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110905617Дата и время окончания срока приема заявок Поставка валковМосква, Дмитровское шоссе, д.110
Дата и время вскрытия заявок
14.12.2021 09:3014.12.2021 09:3014.12.2021 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110905617Дата и время вскрытия заявок Поставка валковМосква, Дмитровское шоссе, д.110
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка валков
Начальная цена
4 689 691,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с положениями извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с положениями извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО АЛМАЗ
Все закупки и тендеры ПАО НПО АЛМАЗ
Адрес местонахождения
125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,
125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16
28.41.40.000
28.41
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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