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    Главная / Торги / Абонентское обслуживание по очистке кровель в зимний период

    Абонентское обслуживание по очистке кровель в зимний период

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 12:0016.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110905712Дата и время окончания срока приема заявок Абонентское обслуживание по очистке кровель в зимний периодг. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110905712

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Абонентское обслуживание по очистке кровель в зимний период

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.12.2021 10:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    32110905712__рассмотрения_и_подведения.pdf

    Приложение___1_Проект_договора.docx

    Приложение___2_Техническое_задание.docx

    Закупочная_документация.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ"
    Все закупки и тендеры АО "РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"

    Юридический адрес

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    Почтовый адрес

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Контактный телефон

    +7 495 647-42-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    tender@spacecorp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Буланов Александр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Абонентское обслуживание по очистке кровель в зимний период

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.12.2021 12:00 GMT +316.12.2021 12:0016.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110905712Дата и время окончания срока приема заявок Абонентское обслуживание по очистке кровель в зимний периодг. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Дата и время вскрытия заявок

    16.12.2021 12:3016.12.2021 12:3016.12.2021 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110905712Дата и время вскрытия заявок Абонентское обслуживание по очистке кровель в зимний периодг. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2021 18:0030.12.2021 18:0030.12.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110905712Подведение итогов не позднее Абонентское обслуживание по очистке кровель в зимний периодг. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    30.12.202130.12.2021 18:0030.12.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110905712Подведение итогов не позднее Абонентское обслуживание по очистке кровель в зимний периодг. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Абонентское обслуживание по очистке кровель в зимний период

    Начальная цена

    1 448 940,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
    Все закупки и тендеры АО "РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"

    Адрес местонахождения

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Классификатор ОКПД2

    81.22.12.000

    Услуги по чистке и уборке специализированные

    Классификатор ОКВЭД2

    81.29.9

    Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1114641/name/61bc8c6ca11f70.13801241

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

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    1
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