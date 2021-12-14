Устройство футбольного поля с искусственным покрытием и системой подогрева, рядом с ФОК «Мещерский»

Заказчики

Наименование заказчика

ГАУ НО ДИРЕКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СПОРТИВНЫХ И ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Все закупки и тендеры ГАУ НО ДИРЕКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СПОРТИВНЫХ И ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ