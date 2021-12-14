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    Главная / Торги / Устройство футбольного поля с искусственным покрытием и системой подогрева, рядом с ФОК «Мещерский»

    Устройство футбольного поля с искусственным покрытием и системой подогрева, рядом с ФОК «Мещерский»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 08:0014.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110905661Дата и время окончания срока приема заявок Устройство футбольного поля с искусственным покрытием и системой подогрева, рядом с ФОК «Мещерский»Нижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110905661

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Устройство футбольного поля с искусственным покрытием и системой подогрева, рядом с ФОК «Мещерский»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    06.12.2021 10:01

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    22001ЭК_Док._КЭФМСП_фут_поле_Мещерка.docx

    Приложение__1_к_Документации.zip

    Приложение__2_к_Документации.zip

    Приложение__3_к_документации_ч1.zip

    Приложение__3_к_документации_ч2.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ДИРЕКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СПОРТИВНЫХ И ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
    Все закупки и тендеры ГАУ НО ДИРЕКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СПОРТИВНЫХ И ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

    Юридический адрес

    603086, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Бетанкура, д.1А строение 7

    Почтовый адрес

    603086, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Бетанкура, д.1А строение 7

    Контактный телефон

    +7 831 282-10-14

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@dsmnnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мочалов Валерий Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Устройство футбольного поля с искусственным покрытием и системой подогрева, рядом с ФОК «Мещерский»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 14:0017.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110905661Подведение итогов не позднее Устройство футбольного поля с искусственным покрытием и системой подогрева, рядом с ФОК «Мещерский»Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Устройство футбольного поля с искусственным покрытием и системой подогрева, рядом с ФОК «Мещерский»

    Начальная цена

    3 234 380,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАУ НО ДИРЕКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СПОРТИВНЫХ И ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
    Все закупки и тендеры ГАУ НО ДИРЕКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СПОРТИВНЫХ И ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

    Адрес местонахождения

    603086, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Бетанкура, д.1А строение 7

    Классификатор ОКПД2

    71.12.19.200

    Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов культурного наследия, не включенных в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях"

    Кол-во: 1.00000

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