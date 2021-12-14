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Номер извещения
32110905661
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Устройство футбольного поля с искусственным покрытием и системой подогрева, рядом с ФОК «Мещерский»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
06.12.2021 10:01
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603086, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Бетанкура, д.1А строение 7
Почтовый адрес
603086, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Бетанкура, д.1А строение 7
Контактный телефон
+7 831 282-10-14
Факс
Адрес электронной почты
zakupki@dsmnnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мочалов Валерий Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Устройство футбольного поля с искусственным покрытием и системой подогрева, рядом с ФОК «Мещерский»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Устройство футбольного поля с искусственным покрытием и системой подогрева, рядом с ФОК «Мещерский»
Начальная цена
3 234 380,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАУ НО ДИРЕКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СПОРТИВНЫХ И ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Все закупки и тендеры ГАУ НО ДИРЕКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СПОРТИВНЫХ И ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Адрес местонахождения
603086, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Бетанкура, д.1А строение 7
71.12.19.200
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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