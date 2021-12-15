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    Главная / Торги / Поставка бумаги для оргтехники (желтой)

    Поставка бумаги для оргтехники (желтой)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 16:3015.12.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110905579Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бумаги для оргтехники (желтой)Ростов-на-ДонуПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110905579

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка бумаги для оргтехники (желтой)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    06.12.2021 09:44

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    Пакет_документов.doc

    Протокол__633_от_20.12.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОДОКАНАЛ РОСТОВА-НА-ДОНУ
    Все закупки и тендеры АО РОСТОВВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293

    Почтовый адрес

    344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293

    Контактный телефон

    +7 863 282-50-50

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    i.suhorukov@rvdk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сухоруков Иван Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Ростов-на-Дону

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка бумаги для оргтехники (желтой)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.12.202120.12.2021 14:0020.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110905579Подведение итогов не позднее Поставка бумаги для оргтехники (желтой)Ростов-на-Дону

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бумаги для оргтехники (желтой)

    Начальная цена

    784 580,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Указано в п.5 информационной карте запроса предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка осуществляется силами и транспортом Поставщика на склад Покупателя по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Луговая, д.8/1 и/или ул. Максима Горького, д. 293 и/или ул. Ченцова, д. 1а. Доставка входит в стоимость товара.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указано в информационной карте запроса предложений
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОДОКАНАЛ РОСТОВА-НА-ДОНУ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РОСТОВВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО РОСТОВВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293

    Классификатор ОКПД2

    17.23.14.110

    Бумага прочая, используемая для письма или печати или прочих графических целей, тисненая, гофрированная или перфорированная

    Классификатор ОКВЭД2

    17.23

    Производство бумажных канцелярских принадлежностей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1117165/name/61c188963647d7.23017524

    21.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бумага цветная (Торговая марка:IQ Color или эквивалент)"

    Кол-во: 1000

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