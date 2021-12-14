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    Главная / Торги / Поставка спецодежды и СИЗ для нужд ООО ХК "СДС-Энерго"

    Поставка спецодежды и СИЗ для нужд ООО ХК "СДС-Энерго"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 08:0014.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110905620Дата и время окончания срока приема заявок Поставка специальной одеждыКемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 218Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110905620

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка спецодежды и СИЗ для нужд ООО ХК "СДС-Энерго"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    06.12.2021 09:53

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    17_21_ЭН_итог.pdf

    17_21_ЭН_итог.pdf

    17_21_ЭН_итог.pdf

    17_21_ЭН_итог.pdf

    Документация_Газпром__003_.doc

    Обоснование_НМЦД.docx

    Извещение_Газпром___003_.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ СДС-ТРЕЙД
    Все закупки и тендеры ТД СДС-ТРЕЙД

    Юридический адрес

    650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45

    Почтовый адрес

    650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45

    Контактный телефон

    +7 3842 34-64-85

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    fz223@td.hcsds.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Калимуллин Артем Асхатович

    Место рассмотрения предложений

    Кемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 218

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка смывающих и обезвреживающих средств

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.12.202127.12.2021 08:0027.12.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110905620Подведение итогов не позднее Поставка смывающих и обезвреживающих средствКемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 218

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка смывающих и обезвреживающих средств

    Начальная цена

    1 490 794,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ СДС-ТРЕЙД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ХК СДС-Энерго
    Все закупки и тендеры ХК СДС-Энерго

    Адрес местонахождения

    650066, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Октябрьский пр-кт, 53/2

    Классификатор ОКПД2

    20.42.15.141

    Кремы для рук

    Классификатор ОКВЭД2

    20.42

    Производство парфюмерных и косметических средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1125352/name/61cbe23cefbcd3.46681166

    29.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство парфюмерных и косметических средств"

    Кол-во: 750

    "Позиция 2"

    "Производство парфюмерных и косметических средств"

    Кол-во: 700

    "Позиция 3"

    "Производство парфюмерных и косметических средств"

    Кол-во: 700

    "Позиция 4"

    "Производство парфюмерных и косметических средств"

    Кол-во: 700

    "Позиция 5"

    "Производство парфюмерных и косметических средств"

    Кол-во: 1800

    "Позиция 6"

    "Производство парфюмерных и косметических средств"

    Кол-во: 3600

    "Позиция 7"

    "Производство парфюмерных и косметических средств"

    Кол-во: 430

    Лот 2

    Поставка специальной одежды

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.12.202127.12.2021 08:0027.12.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110905620Подведение итогов не позднее Поставка специальной одеждыКемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 218

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка специальной одежды

    Начальная цена

    1 409 771,65

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ СДС-ТРЕЙД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ХК СДС-Энерго
    Все закупки и тендеры ХК СДС-Энерго

    Адрес местонахождения

    650066, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Октябрьский пр-кт, 53/2

    Классификатор ОКПД2

    14.12

    Спецодежда

    Классификатор ОКВЭД2

    14.12

    Производство спецодежды

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1125354/name/61cbe295cc8716.68895057

    29.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство спецодежды"

    Кол-во: 11.00000

    "Позиция 2"

    "Производство спецодежды"

    Кол-во: 193.00000

    "Позиция 3"

    "Производство нательного белья"

    Кол-во: 136.00000

    "Позиция 4"

    "Производство нательного белья"

    Кол-во: 146.00000

    "Позиция 5"

    "Производство верхней одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, для мужчин или мальчиков"

    Кол-во: 11.00000

    Лот 3

    Поставка средств индивидуальной защиты рук

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.12.202127.12.2021 08:0027.12.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110905620Подведение итогов не позднее Поставка средств индивидуальной защиты рукКемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 218

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка средств индивидуальной защиты рук

    Начальная цена

    1 317 555,34

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ СДС-ТРЕЙД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ХК СДС-Энерго
    Все закупки и тендеры ХК СДС-Энерго

    Адрес местонахождения

    650066, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Октябрьский пр-кт, 53/2

    Классификатор ОКПД2

    14.12.30.150

    Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные

    Классификатор ОКВЭД2

    14.12

    Производство спецодежды

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1125356/name/61cbe2d3022495.54106990

    29.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство спецодежды"

    Кол-во: 3746.00000

    Лот 4

    Поставка специальной одежды

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.12.202127.12.2021 08:0027.12.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110905620Подведение итогов не позднее Поставка специальной одеждыКемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 218

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка специальной одежды

    Начальная цена

    161 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ СДС-ТРЕЙД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ХК СДС-Энерго
    Все закупки и тендеры ХК СДС-Энерго

    Адрес местонахождения

    650066, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Октябрьский пр-кт, 53/2

    Классификатор ОКПД2

    14.12.21.120

    Костюмы женские производственные и профессиональные

    Классификатор ОКВЭД2

    14.12

    Производство спецодежды

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1125359/name/61cbe32dece276.05932755

    29.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство спецодежды"

    Кол-во: 7

    "Позиция 2"

    "Производство спецодежды"

    Кол-во: 3

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