www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32110905620
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка спецодежды и СИЗ для нужд ООО ХК "СДС-Энерго"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
06.12.2021 09:53
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45
Почтовый адрес
650036, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Терешковой, 45
Контактный телефон
+7 3842 34-64-85
Факс
{}
Адрес электронной почты
fz223@td.hcsds.ru
Ф.И.О. контактного лица
Калимуллин Артем Асхатович
Место рассмотрения предложений
Кемерово, ул. Терешковой, 45 каб. 218
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка смывающих и обезвреживающих средств
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка смывающих и обезвреживающих средств
Начальная цена
1 490 794,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
650066, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Октябрьский пр-кт, 53/2
20.42.15.141
20.42
Документация лота
Кол-во: 750
Кол-во: 700
Кол-во: 700
Кол-во: 700
Кол-во: 1800
Кол-во: 3600
Кол-во: 430
Поставка специальной одежды
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка специальной одежды
Начальная цена
1 409 771,65
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
650066, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Октябрьский пр-кт, 53/2
14.12
14.12
Документация лота
Кол-во: 11.00000
Кол-во: 193.00000
Кол-во: 136.00000
Кол-во: 146.00000
Кол-во: 11.00000
Поставка средств индивидуальной защиты рук
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка средств индивидуальной защиты рук
Начальная цена
1 317 555,34
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
650066, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Октябрьский пр-кт, 53/2
14.12.30.150
14.12
Документация лота
Кол-во: 3746.00000
Поставка специальной одежды
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка специальной одежды
Начальная цена
161 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
650066, Российская Федерация, Кемеровская область, Кемерово, Октябрьский пр-кт, 53/2
14.12.21.120
14.12
Документация лота
Кол-во: 7
Кол-во: 3
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.