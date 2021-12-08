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Наименование процедуры
Алюминиевая стружка смешанная, стружка алюминиевая серии 7ххх сплавов. Cтружка алюм.с содержанием лития, стружка магниевых сплавов
Категория
Запрос предложений
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Свердловская область, 623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
Номер извещения
ГП112604
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
Предмет договора
Стружка алюминиевая смешанная 100тн) , стружка твердая серии 7ххх (86тн), стружка алюм. с содержанием лития (28тн), стружка магниевых сплавов 1405кг.
Начальная цена
100.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
06-12-2021 09:46 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
Дата и время проведения
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
Алюминиевая стружка смешанная, стружка алюминиевая серии 7ххх сплавов. Cтружка алюм.с содержанием лития, стружка магниевых сплавов
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Реализация
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
Юридический адрес
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
Контактный телефон
+7 3439 39-51-57
Адрес электронной почты
endovitskayasn@kumw.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ендовицкая Светлана Николаевна
Место рассмотрения предложений
ОАО "КУМЗ"
Контактное лицо продавца/инициатора
Ендовицкая Светлана Николаевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
EndovitskayaSN@kumw.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 3439 39-51-57
Адрес местонахождения продавца/инициатора
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Обращаем Ваше внимание на то, что настоящий запрос не является извещением о проведении конкурса (публичного конкурса) или публичной офертой и не регулируется ст. 447 – 449 ч. 1 ГК РФ, ст. 1057 – 1061 ч. 2 ГК РФ. Таким образом, указанная процедура не накладывает на Организатора соответствующего объема гражданско-правовых обязательств и оставляет за ним право отказаться от всех полученных Предложений по любой причине или прекратить процедуру отбора в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками.
Требования, предъявляемые к Участнику
Наличие лицензии на цветной лом
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
засор -0 %
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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