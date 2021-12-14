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    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме с предварительной квалификацией на право заключения договора поставки каменного угля для нужд ООО "Говродоканал". ГВК-117

    Запрос котировок в электронной форме с предварительной квалификацией на право заключения договора поставки каменного угля для нужд ООО "Говродоканал". ГВК-117

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 10:0014.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110905545Дата и время окончания срока приема заявок Поставка каменного угля для нужд ООО "Горводоканал"ПензаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110905545

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме с предварительной квалификацией на право заключения договора поставки каменного угля для нужд ООО "Говродоканал". ГВК-117

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    06.12.2021 09:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГВК_117.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Горводоканал
    Все закупки и тендеры Горводоканал

    Юридический адрес

    440031, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, Кривозерье, 24

    Почтовый адрес

    440031, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, Кривозерье, 24

    Контактный телефон

    +7 8412 20-96-22

    Факс

    +7 8412 34-60-75

    Адрес электронной почты

    dlunin@gvkpenza.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лунин Денис Львович

    Место рассмотрения предложений

    Пенза

    Закупки и тендеры Пензенская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка каменного угля для нужд ООО "Горводоканал"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.12.2021 10:00 GMT +314.12.2021 10:0014.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110905545Дата и время окончания срока приема заявок Поставка каменного угля для нужд ООО "Горводоканал"Пенза

    Дата и время вскрытия заявок

    14.12.2021 10:0014.12.2021 10:0014.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110905545Дата и время вскрытия заявок Поставка каменного угля для нужд ООО "Горводоканал"Пенза

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.12.202121.12.2021 23:5921.12.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110905545Подведение итогов не позднее Поставка каменного угля для нужд ООО "Горводоканал"Пенза

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка каменного угля для нужд ООО "Горводоканал"

    Начальная цена

    380 666,88

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Горводоканал»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Горводоканал
    Все закупки и тендеры Горводоканал

    Адрес местонахождения

    440031, Российская Федерация, Пензенская область, Пенза, Кривозерье, 24

    Классификатор ОКПД2

    05.10.10

    Уголь

    Классификатор ОКВЭД2

    05

    Добыча угля

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Добыча угля"

    Кол-во: 40.00000

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    Лоты:
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    Регион:
    Краснодарский край
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