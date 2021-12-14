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    Главная / Торги / Открытый конкурентный отбор в электронной форме по отбору организации на поставку стальных труб для нужд АО «Газпром газораспределение Великий Новгород»

    Открытый конкурентный отбор в электронной форме по отбору организации на поставку стальных труб для нужд АО «Газпром газораспределение Великий Новгород»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 09:0014.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110905611Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стальной неизолированной трубыВеликий НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110905611

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЭКО-78-2021

    Наименование закупки

    Открытый конкурентный отбор в электронной форме по отбору организации на поставку стальных труб для нужд АО «Газпром газораспределение Великий Новгород»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    06.12.2021 09:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол.pdf

    Приложение__2_к_Форме_1___Техническое_предложение.xlsx

    Документация.doc

    Извещение.docx

    Методика_анализа_заявок.docx

    Проект_договора.docx

    Техническое_задание.docx

    Приложение__1_к_Форме_1___Ценовое_предложение.xlsx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

    Юридический адрес

    173015, ОБЛ НОВГОРОДСКАЯ, Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ ЗАГОРОДНАЯ, 2, 2,

    Почтовый адрес

    173015 Новгородская обл. гор. Великий Новгород ул. Загородная д.2 корп.2

    Контактный телефон

    +7 8162 62-56-47

    Факс

    +7 8162 62-48-58

    Адрес электронной почты

    post@oblgas.natm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белов Андрей Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Великий Новгород

    Закупки и тендеры Новгородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка стальной неизолированной трубы

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 15:5917.12.2021 15:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110905611Подведение итогов не позднее Поставка стальной неизолированной трубыВеликий Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стальной неизолированной трубы

    Начальная цена

    4 955 580,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

    Адрес местонахождения

    173015, ОБЛ НОВГОРОДСКАЯ, Г ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, УЛ ЗАГОРОДНАЯ, 2, 2,

    173015 Новгородская обл. гор. Великий Новгород ул. Загородная д.2 корп.2

    Классификатор ОКПД2

    24.20.33

    Трубы круглого сечения сварные прочие, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    24.20.2

    Производство сварных труб

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1114652/name/61bc8dee409991.70134596

    17.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство сварных труб"

    Кол-во: 1

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