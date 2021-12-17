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    Главная / Торги / Поставка горюче-смазочных материалов

    Поставка горюче-смазочных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 11:5917.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110905902Дата и время окончания срока приема заявок Поставка горюче-смазочных материаловМинеральные ВодыПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110905902

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка горюче-смазочных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    06.12.2021 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Расчет_начальной__максимальной__цены_МГК.docx

    Проект_договора__1___1_.docx

    Уведомление__4_.docx

    Техническое_задание_верное__5_.docx

    документация_13.12.2021.doc

    извещение_13.12.2021.docx

    итоговый_протокол_скан.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МИНЕРАЛОВОДСКАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ
    Все закупки и тендеры АО МГК

    Юридический адрес

    357202, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, УЛ СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 25,

    Почтовый адрес

    357202, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, УЛ СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 25

    Контактный телефон

    +7 87922 5-71-84

    Факс

    Адрес электронной почты

    snab@mgk-gro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Селиверстов Александр Аликович

    Место рассмотрения предложений

    Минеральные Воды

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка горюче-смазочных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    20.12.202120.12.2021 17:0020.12.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110905902Подведение итогов не позднее Поставка горюче-смазочных материаловМинеральные Воды

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка горюче-смазочных материалов

    Начальная цена

    2 468 480,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МГК
    Все закупки и тендеры АО МГК

    Адрес местонахождения

    357202, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, УЛ СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 25,

    357202, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, УЛ СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 25

    Классификатор ОКПД2

    47.30

    Услуги по розничной торговле моторным топливом в специализированных магазинах

    Классификатор ОКВЭД2

    47.30.11

    Торговля розничная бензином и дизельным топливом в специализированных магазинах

    Документация лота

    Расчет НМЦ

    13.12.2021

    Проект договора

    13.12.2021

    Тех.задание

    13.12.2021

    Уведомление

    13.12.2021

    Извещение

    13.12.2021

    документация

    13.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1117912/name/61c1cac7d69fe9.45482358

    21.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля розничная бензином и дизельным топливом в специализированных магазинах"

    Кол-во: 1.00000

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