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Номер извещения
32110905902
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка горюче-смазочных материалов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
06.12.2021 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
357202, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, УЛ СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 25,
Почтовый адрес
357202, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, УЛ СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 25
Контактный телефон
+7 87922 5-71-84
Факс
Адрес электронной почты
snab@mgk-gro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Селиверстов Александр Аликович
Место рассмотрения предложений
Минеральные Воды
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка горюче-смазочных материалов
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка горюче-смазочных материалов
Начальная цена
2 468 480,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
357202, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, УЛ СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 25,
357202, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, УЛ СТАВРОПОЛЬСКАЯ, 25
47.30
47.30.11
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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