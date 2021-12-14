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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110905505
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по предоставлению спортивного сооружения для проведения тренировочных занятий по футболу
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
06.12.2021 09:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
111250, Г МОСКВА, УЛ КРАСНОКАЗАРМЕННАЯ, 14,
Почтовый адрес
111250, Г МОСКВА, УЛ КРАСНОКАЗАРМЕННАЯ, 14
Контактный телефон
+7 499 271-61-74
Факс
--
Адрес электронной почты
pisareva@okbmei.ru
Ф.И.О. контактного лица
Писарева Ольга Владимировна
Место рассмотрения предложений
111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14
Закупки и тендеры
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по предоставлению спортивного сооружения для проведения тренировочных занятий по футболу
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
дата не указанаEurope/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110905505Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по предоставлению спортивного сооружения для проведения тренировочных занятий по футболу111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14
Подведение итогов не позднее
16.12.2021 11:3016.12.2021 11:3016.12.2021 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110905505Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению спортивного сооружения для проведения тренировочных занятий по футболу111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по предоставлению спортивного сооружения для проведения тренировочных занятий по футболу
Начальная цена
104 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием и проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданием и проектом договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОКБ МЭИ
Все закупки и тендеры АО ОКБ МЭИ
Адрес местонахождения
111250, Г МОСКВА, УЛ КРАСНОКАЗАРМЕННАЯ, 14,
111250, Г МОСКВА, УЛ КРАСНОКАЗАРМЕННАЯ, 14
93.11.10.000
93.11
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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