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    Главная / Торги / Оказание услуг по предоставлению спортивного сооружения для проведения тренировочных занятий по футболу

    Оказание услуг по предоставлению спортивного сооружения для проведения тренировочных занятий по футболу

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 09:0014.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110905505Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению спортивного сооружения для проведения тренировочных занятий по футболу111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110905505

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    57-ЗК/2021

    Наименование закупки

    Оказание услуг по предоставлению спортивного сооружения для проведения тренировочных занятий по футболу

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    06.12.2021 09:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_нов_57_ЗК_футбол.docx

    раздел_3_проект_договора_.docx

    раздел_4_ТЗ.doc

    Протокол_2021_57_ЗК.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОСОБОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО МОСКОВСКОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
    Все закупки и тендеры АО ОКБ МЭИ

    Юридический адрес

    111250, Г МОСКВА, УЛ КРАСНОКАЗАРМЕННАЯ, 14,

    Почтовый адрес

    111250, Г МОСКВА, УЛ КРАСНОКАЗАРМЕННАЯ, 14

    Контактный телефон

    +7 499 271-61-74

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    pisareva@okbmei.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Писарева Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по предоставлению спортивного сооружения для проведения тренировочных занятий по футболу

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    дата не указанаEurope/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110905505Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по предоставлению спортивного сооружения для проведения тренировочных занятий по футболу111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14

    Подведение итогов не позднее

    16.12.2021 11:3016.12.2021 11:3016.12.2021 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110905505Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению спортивного сооружения для проведения тренировочных занятий по футболу111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.12.202116.12.2021 11:3016.12.2021 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110905505Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению спортивного сооружения для проведения тренировочных занятий по футболу111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по предоставлению спортивного сооружения для проведения тренировочных занятий по футболу

    Начальная цена

    104 400,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием и проектом договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОКБ МЭИ
    Все закупки и тендеры АО ОКБ МЭИ

    Адрес местонахождения

    111250, Г МОСКВА, УЛ КРАСНОКАЗАРМЕННАЯ, 14,

    111250, Г МОСКВА, УЛ КРАСНОКАЗАРМЕННАЯ, 14

    Классификатор ОКПД2

    93.11.10.000

    Услуги спортивных объектов

    Классификатор ОКВЭД2

    93.11

    Деятельность спортивных объектов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1109900/name/61b86ebe143654.36096198

    14.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность спортивных объектов"

    Кол-во: 1.00000

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