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    Главная / Торги / 461/КО - Калибры для нужд АО "НЗЛ" (LN1535)

    461/КО - Калибры для нужд АО "НЗЛ" (LN1535)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 10:0014.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010017Дата и время окончания срока приема заявок 461/КО - Калибры для нужд АО "НЗЛ" (LN1535)-Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010017

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    461/КО - Калибры для нужд АО "НЗЛ" (LN1535)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    06.12.2021 09:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    461_КО_1_78_НЗЛ_20.01.2022.zip

    _1_Перенос_ДПИ_461_КО.rar

    _3_Перенос_ДПИ_461_КО.rar

    _2_Перенос_ДПИ_461_КО.rar

    Документация и извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ Закупки»
    Все закупки и тендеры ГЭХ Закупки

    Юридический адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, верейская, 17

    Почтовый адрес

    121357, Российская Федерация, Москва, Верейская, 17

    Контактный телефон

    +7 495 646-80-27 доб. 545

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    rkuznetsov@geh-zakupki.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецов Руслан Константинович

    Место рассмотрения предложений

    -

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    461/КО - Калибры для нужд АО "НЗЛ" (LN1535)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    21.01.202221.01.2022 23:5921.01.2022 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010017Подведение итогов не позднее 461/КО - Калибры для нужд АО "НЗЛ" (LN1535)-

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    461/КО - Калибры для нужд АО "НЗЛ" (LN1535)

    Начальная цена

    709 180,28

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно технического задания и Проекта Договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО НЗЛ
    Все закупки и тендеры ЗАО НЗЛ

    Адрес местонахождения

    192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр.ОбуховскойОбороны, д.51

    Классификатор ОКПД2

    26.51.33

    Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1138586/name/61eac7f0a00e17.83966049

    21.01.2022

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "461/КО - Калибры для нужд АО "НЗЛ" (LN1535)"

    Кол-во: 1

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