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    Главная / Торги / Аукцион по реализации лома черных металлов

    Аукцион по реализации лома черных металлов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 12:0009.12.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП112599Дата и время окончания срока приема заявок Лот №1 – Стружка стальная смешанная разных категорий и групп 14А(Б) – 16А(Б) в количестве 100 т(+50%), выставление засора не предусмотрено.ЕкатеринбургПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Аукцион по реализации лома черных металлов

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33 (территория ОАО «Уралхиммаш»).

    Номер извещения

    ГП112599

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»

    Предмет договора

    Лот №1 – Стружка стальная смешанная разных категорий и групп 14А(Б) – 16А(Б) в количестве 100 т(+50%), выставление засора не предусмотрено.

    Начальная цена

    24000.0

    Валюта

    RUB

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги без ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    06-12-2021 09:28 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    15.12.2021 08:00

    Дата и время проведения

    15.12.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ГП112599_second_parts_protocol.rtf

    Перечень документов для участия

    123_Извещение_продажа_стружка_14А_16А.doc

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    Стружка стальная смешанная разных категорий и групп 14А(Б) – 16А(Б)

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    образование отходов собственного производства

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение заявки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    Общество с ограниченной ответственностью «Уральский металлургический завод»

    Юридический адрес

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Контактный телефон

    343221-78-20

    Адрес электронной почты

    a.v.fominyh@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фоминых Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Фоминых Алексей Владимирович

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    a.v.fominyh@ekb.ru

    Телефон продавца/инициатора

    (343)221-78-20

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пер.Хибиногорский, 33

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    согласно процедуре аукциона

    Требования, предъявляемые к Участнику

    Указан в перечне документов для участия

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Желающим осуществить осмотр лома необходимо направить заявку на фирменном бланке организации по электронной почте a.v.fominyh@ekb.ru

    Обременения (ограничения)

    после начала торгов на повышение претензии по габаритам и засору не принимаются!!!

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    3. Выборка товара осуществляется автомобильным транспортом Покупателя в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента уведомления о готовности к отгрузке каждой партии товара со склада продавца, находящегося по адресу: г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33 (территория ПАО «Уралхиммаш»). Погрузочные работы на складе продавца организовывает ПОКУПАТЕЛЬ.

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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