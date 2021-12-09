после начала торгов на повышение претензии по габаритам и засору не принимаются!!!

Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

3. Выборка товара осуществляется автомобильным транспортом Покупателя в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента уведомления о готовности к отгрузке каждой партии товара со склада продавца, находящегося по адресу: г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33 (территория ПАО «Уралхиммаш»). Погрузочные работы на складе продавца организовывает ПОКУПАТЕЛЬ.