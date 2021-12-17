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    Главная / Торги / Поставка топлива

    Поставка топлива

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 11:5917.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110905622Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ГСМ через АЗСВолгоградПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110905622

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка топлива

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.12.2021 09:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.docx

    Извещение.docx.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД

    Юридический адрес

    403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,

    Почтовый адрес

    400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38

    Контактный телефон

    +7 8442 25-80-30

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    sokolova_yur@vlg-gaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Соколова Юлия Равильевна

    Место рассмотрения предложений

    Волгоград

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка топлива через АЗС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 11:59 GMT +317.12.2021 11:5917.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110905622Дата и время окончания срока приема заявок Поставка топлива через АЗСВолгоград

    Дата и время вскрытия заявок

    17.12.2021 11:5917.12.2021 11:5917.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110905622Дата и время вскрытия заявок Поставка топлива через АЗСВолгоград

    Подведение итогов не позднее

    21.12.2021 12:0021.12.2021 12:0021.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110905622Подведение итогов не позднее Поставка топлива через АЗСВолгоград

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.12.202121.12.2021 12:0021.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110905622Подведение итогов не позднее Поставка топлива через АЗСВолгоград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка топлива через АЗС

    Начальная цена

    2 574 049,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД

    Адрес местонахождения

    403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,

    400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38

    Классификатор ОКПД2

    19.20.21.300

    Топливо дизельное

    Классификатор ОКВЭД2

    19.20

    Производство нефтепродуктов

    Документация лота

    Лот_1_Проект_договора_Палласовка.doc

    06.12.2021

    Лот_1_ТЗ_Топливо_АТЦ_новое.__Палласовка_.docx

    06.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 16001.22800

    "Позиция 2"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 36360.00000

    Лот 2

    Поставка гсм

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 11:59 GMT +317.12.2021 11:5917.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110905622Дата и время окончания срока приема заявок Поставка гсмВолгоград

    Дата и время вскрытия заявок

    17.12.2021 11:5917.12.2021 11:5917.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110905622Дата и время вскрытия заявок Поставка гсмВолгоград

    Подведение итогов не позднее

    21.12.2021 12:0021.12.2021 12:0021.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110905622Подведение итогов не позднее Поставка гсмВолгоград

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.12.202121.12.2021 12:0021.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110905622Подведение итогов не позднее Поставка гсмВолгоград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка гсм

    Начальная цена

    1 907 340,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД

    Адрес местонахождения

    403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,

    400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38

    Классификатор ОКПД2

    19.20.21

    Топливо моторное, включая автомобильный и авиационный бензин

    Классификатор ОКВЭД2

    47.30.11

    Торговля розничная бензином и дизельным топливом в специализированных магазинах

    Документация лота

    Лот_2_Проект_договора_Николаевск.doc

    06.12.2021

    Лот_2_ТЗ_Топливо._Николаевск.docx

    06.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля розничная бензином и дизельным топливом в специализированных магазинах"

    Кол-во: 41500.00000

    Лот 3

    Поставка ГСМ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 11:59 GMT +317.12.2021 11:5917.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110905622Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ГСМВолгоград

    Дата и время вскрытия заявок

    17.12.2021 11:5917.12.2021 11:5917.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110905622Дата и время вскрытия заявок Поставка ГСМВолгоград

    Подведение итогов не позднее

    21.12.2021 12:0021.12.2021 12:0021.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110905622Подведение итогов не позднее Поставка ГСМВолгоград

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.12.202121.12.2021 12:0021.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110905622Подведение итогов не позднее Поставка ГСМВолгоград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ГСМ

    Начальная цена

    6 402 876,96

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД

    Адрес местонахождения

    403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,

    400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38

    Классификатор ОКПД2

    19.20.21.300

    Топливо дизельное

    Классификатор ОКВЭД2

    19.20

    Производство нефтепродуктов

    Документация лота

    Лот_3_Проект_договора_СМУ_.doc

    06.12.2021

    Лот_3_ТЗ_Топливо__СМУ.docx

    06.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 129881.00000

    Лот 4

    Поставка ГСМ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 11:59 GMT +317.12.2021 11:5917.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110905622Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ГСМВолгоград

    Дата и время вскрытия заявок

    17.12.2021 11:5917.12.2021 11:5917.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110905622Дата и время вскрытия заявок Поставка ГСМВолгоград

    Подведение итогов не позднее

    21.12.2021 12:0021.12.2021 12:0021.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110905622Подведение итогов не позднее Поставка ГСМВолгоград

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.12.202121.12.2021 12:0021.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110905622Подведение итогов не позднее Поставка ГСМВолгоград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ГСМ

    Начальная цена

    3 160 588,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД

    Адрес местонахождения

    403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,

    400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38

    Классификатор ОКПД2

    19.20.21.300

    Топливо дизельное

    Классификатор ОКВЭД2

    19.20

    Производство нефтепродуктов

    Документация лота

    Лот_4_Проект_договора_Михайловка.doc

    06.12.2021

    Лот_4_ТЗ_Топливо_Михайловка.docx

    06.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 65100.00000

    Лот 5

    Поставка ГСМ через АЗС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 11:59 GMT +317.12.2021 11:5917.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110905622Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ГСМ через АЗСВолгоград

    Дата и время вскрытия заявок

    17.12.2021 11:5917.12.2021 11:5917.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110905622Дата и время вскрытия заявок Поставка ГСМ через АЗСВолгоград

    Подведение итогов не позднее

    21.12.2021 12:0021.12.2021 12:0021.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110905622Подведение итогов не позднее Поставка ГСМ через АЗСВолгоград

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.12.202121.12.2021 12:0021.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110905622Подведение итогов не позднее Поставка ГСМ через АЗСВолгоград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ГСМ через АЗС

    Начальная цена

    3 274 886,09

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД

    Адрес местонахождения

    403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,

    400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38

    Классификатор ОКПД2

    19.20.21.300

    Топливо дизельное

    Классификатор ОКВЭД2

    19.20

    Производство нефтепродуктов

    Документация лота

    Лот_5_Проект_договора_АТЦ.doc

    06.12.2021

    Лот_5_ТЗ_Топливо_АТЦ.docx

    06.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 63919.00000

    Лот 6

    Поставка ГСМ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 11:59 GMT +317.12.2021 11:5917.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110905622Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ГСМВолгоград

    Дата и время вскрытия заявок

    17.12.2021 11:5917.12.2021 11:5917.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110905622Дата и время вскрытия заявок Поставка ГСМВолгоград

    Подведение итогов не позднее

    21.12.2021 12:0021.12.2021 12:0021.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110905622Подведение итогов не позднее Поставка ГСМВолгоград

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.12.202121.12.2021 12:0021.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110905622Подведение итогов не позднее Поставка ГСМВолгоград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ГСМ

    Начальная цена

    4 093 935,83

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД

    Адрес местонахождения

    403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,

    400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38

    Классификатор ОКПД2

    19.20

    Нефтепродукты

    Классификатор ОКВЭД2

    19.20

    Производство нефтепродуктов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 70481.82000

    Лот 7

    Поставка ГСМ через АЗС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2021 11:59 GMT +317.12.2021 11:5917.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110905622Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ГСМ через АЗСВолгоград

    Дата и время вскрытия заявок

    17.12.2021 11:5917.12.2021 11:5917.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110905622Дата и время вскрытия заявок Поставка ГСМ через АЗСВолгоград

    Подведение итогов не позднее

    21.12.2021 12:0021.12.2021 12:0021.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110905622Подведение итогов не позднее Поставка ГСМ через АЗСВолгоград

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.12.202121.12.2021 12:0021.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110905622Подведение итогов не позднее Поставка ГСМ через АЗСВолгоград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ГСМ через АЗС

    Начальная цена

    3 907 462,98

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД

    Адрес местонахождения

    403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,

    400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38

    Классификатор ОКПД2

    19.20.21.300

    Топливо дизельное

    Классификатор ОКВЭД2

    19.20

    Производство нефтепродуктов

    Документация лота

    Лот_7_Проект_договора_Котово.doc

    06.12.2021

    Лот_7_ТЗ_Топливо_Котово.docx

    06.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 82443.00000

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