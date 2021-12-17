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Номер извещения
32110905622
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка топлива
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.12.2021 09:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,
Почтовый адрес
400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38
Контактный телефон
+7 8442 25-80-30
Факс
{}
Адрес электронной почты
sokolova_yur@vlg-gaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Соколова Юлия Равильевна
Место рассмотрения предложений
Волгоград
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Поставка топлива через АЗС
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.12.2021 11:59 GMT +317.12.2021 11:5917.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110905622Дата и время окончания срока приема заявок Поставка топлива через АЗСВолгоград
Дата и время вскрытия заявок
17.12.2021 11:5917.12.2021 11:5917.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110905622Дата и время вскрытия заявок Поставка топлива через АЗСВолгоград
Подведение итогов не позднее
21.12.2021 12:0021.12.2021 12:0021.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110905622Подведение итогов не позднее Поставка топлива через АЗСВолгоград
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка топлива через АЗС
Начальная цена
2 574 049,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
Адрес местонахождения
403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,
400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38
19.20.21.300
19.20
Документация лота
Кол-во: 16001.22800
Кол-во: 36360.00000
Поставка гсм
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.12.2021 11:59 GMT +317.12.2021 11:5917.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110905622Дата и время окончания срока приема заявок Поставка гсмВолгоград
Дата и время вскрытия заявок
17.12.2021 11:5917.12.2021 11:5917.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110905622Дата и время вскрытия заявок Поставка гсмВолгоград
Подведение итогов не позднее
21.12.2021 12:0021.12.2021 12:0021.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110905622Подведение итогов не позднее Поставка гсмВолгоград
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка гсм
Начальная цена
1 907 340,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
Адрес местонахождения
403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,
400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38
19.20.21
47.30.11
Документация лота
Кол-во: 41500.00000
Поставка ГСМ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.12.2021 11:59 GMT +317.12.2021 11:5917.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110905622Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ГСМВолгоград
Дата и время вскрытия заявок
17.12.2021 11:5917.12.2021 11:5917.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110905622Дата и время вскрытия заявок Поставка ГСМВолгоград
Подведение итогов не позднее
21.12.2021 12:0021.12.2021 12:0021.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110905622Подведение итогов не позднее Поставка ГСМВолгоград
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ГСМ
Начальная цена
6 402 876,96
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
Адрес местонахождения
403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,
400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38
19.20.21.300
19.20
Кол-во: 129881.00000
Поставка ГСМ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.12.2021 11:59 GMT +317.12.2021 11:5917.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110905622Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ГСМВолгоград
Дата и время вскрытия заявок
17.12.2021 11:5917.12.2021 11:5917.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110905622Дата и время вскрытия заявок Поставка ГСМВолгоград
Подведение итогов не позднее
21.12.2021 12:0021.12.2021 12:0021.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110905622Подведение итогов не позднее Поставка ГСМВолгоград
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ГСМ
Начальная цена
3 160 588,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
Адрес местонахождения
403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,
400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38
19.20.21.300
19.20
Документация лота
Кол-во: 65100.00000
Поставка ГСМ через АЗС
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.12.2021 11:59 GMT +317.12.2021 11:5917.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110905622Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ГСМ через АЗСВолгоград
Дата и время вскрытия заявок
17.12.2021 11:5917.12.2021 11:5917.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110905622Дата и время вскрытия заявок Поставка ГСМ через АЗСВолгоград
Подведение итогов не позднее
21.12.2021 12:0021.12.2021 12:0021.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110905622Подведение итогов не позднее Поставка ГСМ через АЗСВолгоград
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ГСМ через АЗС
Начальная цена
3 274 886,09
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
Адрес местонахождения
403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,
400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38
19.20.21.300
19.20
Кол-во: 63919.00000
Поставка ГСМ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.12.2021 11:59 GMT +317.12.2021 11:5917.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110905622Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ГСМВолгоград
Дата и время вскрытия заявок
17.12.2021 11:5917.12.2021 11:5917.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110905622Дата и время вскрытия заявок Поставка ГСМВолгоград
Подведение итогов не позднее
21.12.2021 12:0021.12.2021 12:0021.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110905622Подведение итогов не позднее Поставка ГСМВолгоград
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ГСМ
Начальная цена
4 093 935,83
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
Адрес местонахождения
403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,
400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38
19.20
19.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 70481.82000
Поставка ГСМ через АЗС
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.12.2021 11:59 GMT +317.12.2021 11:5917.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110905622Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ГСМ через АЗСВолгоград
Дата и время вскрытия заявок
17.12.2021 11:5917.12.2021 11:5917.12.2021 11:59Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110905622Дата и время вскрытия заявок Поставка ГСМ через АЗСВолгоград
Подведение итогов не позднее
21.12.2021 12:0021.12.2021 12:0021.12.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110905622Подведение итогов не позднее Поставка ГСМ через АЗСВолгоград
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ГСМ через АЗС
Начальная цена
3 907 462,98
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД
Адрес местонахождения
403003, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ГОРОДИЩЕНСКИЙ, РП ГОРОДИЩЕ, ПЕР КРАСНОГО ОКТЯБРЯ, ДОМ 27,
400005, г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 38
19.20.21.300
19.20
Кол-во: 82443.00000
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