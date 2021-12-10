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Номер извещения
32110905491
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка энергетических напитков для обеспечения объектов ТБО, расположенных в Приморском крае
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
06.12.2021 09:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
Почтовый адрес
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Контактный телефон
+7 4212 56-78-50
Факс
+7 4212 56-40-14
Адрес электронной почты
utvvo.oz@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шенер Алена Игоревна
Место рассмотрения предложений
Хабаровск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка энергетических напитков для обеспечения объектов ТБО, расположенных в Приморском крае
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
13.12.202113.12.2021 05:0013.12.2021 05:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32110905491Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка энергетических напитков для обеспечения объектов ТБО, расположенных в Приморском краеХабаровск
Подведение итогов не позднее
14.12.2021 05:0014.12.2021 05:0014.12.2021 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110905491Подведение итогов не позднее Поставка энергетических напитков для обеспечения объектов ТБО, расположенных в Приморском краеХабаровск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка энергетических напитков для обеспечения объектов ТБО, расположенных в Приморском крае
Начальная цена
2 329 872,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
1. «Гавань» (г. Владивосток, ул. Карьерная 52), 2. «Бригантина» (г. Владивосток, ул. Вилкова 41), 3. «Надежда» (г. Владивосток, пер. Камский 6), 4. Буфет в г. Владивостоке, ул. Верхнепортовая 12в, 5. «Приморье» (г. Уссурийск, пер. Тихий, 4), 6. «Березка» (г. Уссурийск, ул. Ленинградская, 51в), 7. «Уссурочка» (г. Уссурийск, ул. Карбышева, 7), 8. «Океан» (г. Уссурийске, ул. Новоселова, д. 15).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
11.07.1
11.07
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 25840.00000
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