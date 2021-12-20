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    Главная / Торги / Техническое обслуживание контрольно-кассовой техники

    Техническое обслуживание контрольно-кассовой техники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.12.2021 09:5920.12.2021 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110905520Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудованияСаратовПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110905520

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Техническое обслуживание контрольно-кассовой техники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    06.12.2021 09:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол.pdf

    Приложение___1___Проект_договора.DOC

    Приложение_к_Форме_1___КП.docx

    Приложение___2___Техническое_задание_Касса.doc.doc

    Приложение_к_Форме_1___ТП.docx

    Приложение___3___Методика_анализа_и_оценки_заявок_участников_конкурентного_отбора.docx

    Документация_о_конкурентном_отборе.docx

    Извещение_о_конкурентном_отборе.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САРАТОВГАЗ
    Все закупки и тендеры АО САРАТОВГАЗ

    Юридический адрес

    410076, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Им Орджоникидзе Г.к., 26

    Почтовый адрес

    410076, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Им Орджоникидзе Г.К., 26

    Контактный телефон

    +7 8452 69-11-18

    Факс

    +7 8452 72-09-07

    Адрес электронной почты

    Y.Blyumin@oaosaratovgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Блюмин Юрий Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.12.202122.12.2021 11:0022.12.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110905520Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудованияСаратов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования

    Начальная цена

    1 953 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САРАТОВГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО САРАТОВГАЗ
    Все закупки и тендеры АО САРАТОВГАЗ

    Адрес местонахождения

    410076, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Им Орджоникидзе Г.к., 26

    410076, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Им Орджоникидзе Г.К., 26

    Классификатор ОКПД2

    33.2

    Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.2

    Монтаж промышленных машин и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1119205/name/61c31b2c6aac77.31585454

    22.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Монтаж промышленных машин и оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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    Закупки корпоративных заказчиков
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