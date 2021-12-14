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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для ремонта легкового автотранспорта АО «Рязаньгоргаз»

    Поставка запасных частей для ремонта легкового автотранспорта АО «Рязаньгоргаз»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 09:5914.12.2021 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110905632Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для ремонта легкового автотранспорта АО "Рязаньгоргаз"390005, Российская Федерация, г. Рязань, ул. Семашко, дом 18Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110905632

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    87-АТС-12/2021

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для ремонта легкового автотранспорта АО «Рязаньгоргаз»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    06.12.2021 09:56

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_к_форме_1___ТП.xlsx

    Документация.docx

    Приложение_3___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Проект_договора.doc

    Техническая_часть_с_приложением.rar

    Приложение_к_форме_1___КП.xlsx

    Извещение.doc

    ИТОГОВЫЙ_ПРОТОКОЛ..docx

    ИТОГОВЫЙ_ПРОТОКОЛ.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РЯЗАНЬГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО РЯЗАНЬГОРГАЗ

    Юридический адрес

    390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 18

    Почтовый адрес

    390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 18

    Контактный телефон

    +7 4912 93-73-76

    Факс

    +7 4912 93-73-33

    Адрес электронной почты

    fov@gorgaz.ryazan.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фатина Ольга Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    390005, Российская Федерация, г. Рязань, ул. Семашко, дом 18

    Закупки и тендеры Рязанская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей для ремонта легкового автотранспорта АО "Рязаньгоргаз"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202117.12.2021 23:5917.12.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110905632Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для ремонта легкового автотранспорта АО "Рязаньгоргаз"390005, Российская Федерация, г. Рязань, ул. Семашко, дом 18

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для ремонта легкового автотранспорта АО "Рязаньгоргаз"

    Начальная цена

    1 618 648,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Ориентировочное количество: 2328 шт., 40 метров, 236 комплектов запасных частей для ремонта легкового автотранспорта в соответствии с Проектом Договора (Приложение № 1) и Техническим заданием Технической части Документации (Приложение № 2)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация. г. Рязань, ул. Зубковой д.4б, ул. Семашко д.18, ул. Северная д.17 (конкретный адрес указывается в заявке)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Приложением 1 «Проект договора» и Приложением 2 «Техническая часть», являющихся неотъемлемой частью Документации. Срок поставки – в соответствии с заявкой победителя
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РЯЗАНЬГОРГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РЯЗАНЬГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО РЯЗАНЬГОРГАЗ

    Адрес местонахождения

    390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 18

    Классификатор ОКПД2

    29.32.3

    Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    29.32.3

    Производство частей и принадлежностей для автотранспортных средств, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1109487/name/61b8459aad7d18.82793293

    14.12.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1109486/name/61b84592c27b62.87193865

    14.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ориентировочное количество: 2328 шт., 40 метров, 236 комплектов запасных частей для ремонта легкового автотранспорта в соответствии с Проектом Договора (Приложение № 1) и Техническим заданием Технической части Документации (Приложение № 2)"

    Кол-во: 1.00000

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