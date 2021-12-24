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Номер извещения
32110905512
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Аренда недвижимого имущества (офисных помещений) для размещения персонала ПрЭО "Востокнефть" в городе Томске (п. 72 ПЗ)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок (конкурентный)
Дата публикации
06.12.2021 09:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона
Почтовый адрес
629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона
Контактный телефон
+7 3496 37-92-80
Адрес электронной почты
Martynova.NB@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мартынова Наталья Борисовна
Место рассмотрения заявок
Ноябрьск
Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)
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Аренда недвижимого имущества (офисных помещений) для размещения персонала ПрЭО "Востокнефть" в городе Томске
Дата и время окончания срока приема заявок
24.12.2021 14:00 GMT +324.12.2021 14:0024.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110905512Дата и время окончания срока приема заявок Аренда недвижимого имущества (офисных помещений) для размещения персонала ПрЭО "Востокнефть" в городе ТомскеНоябрьск
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Аренда недвижимого имущества (офисных помещений) для размещения персонала ПрЭО "Востокнефть" в городе Томске
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
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