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    Главная / Торги / Аренда недвижимого имущества (офисных помещений) для размещения персонала ПрЭО "Востокнефть" в городе Томске (п. 72 ПЗ)

    Аренда недвижимого имущества (офисных помещений) для размещения персонала ПрЭО "Востокнефть" в городе Томске (п. 72 ПЗ)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2021 14:0024.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110905512Дата и время окончания срока приема заявок Аренда недвижимого имущества (офисных помещений) для размещения персонала ПрЭО "Востокнефть" в городе ТомскеНоябрьскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    32110905512

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    100000102466

    Наименование закупки

    Аренда недвижимого имущества (офисных помещений) для размещения персонала ПрЭО "Востокнефть" в городе Томске (п. 72 ПЗ)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок (конкурентный)

    Дата публикации

    06.12.2021 09:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
    Все закупки и тендеры Газпромнефть Энергосистемы

    Юридический адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Почтовый адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 37-92-80

    Адрес электронной почты

    Martynova.NB@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мартынова Наталья Борисовна

    Место рассмотрения заявок

    Ноябрьск

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Аренда недвижимого имущества (офисных помещений) для размещения персонала ПрЭО "Востокнефть" в городе Томске

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.12.2021 14:00 GMT +324.12.2021 14:0024.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110905512Дата и время окончания срока приема заявок Аренда недвижимого имущества (офисных помещений) для размещения персонала ПрЭО "Востокнефть" в городе ТомскеНоябрьск

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Аренда недвижимого имущества (офисных помещений) для размещения персонала ПрЭО "Востокнефть" в городе Томске

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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    02.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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