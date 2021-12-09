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Номер извещения
АП010016
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка автоматической орбитальной сварки (5 компл.) для объекта строительства «Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «Новоуренгойская»для нужд ООО «ГСП-2» (лизинг).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
06.12.2021 09:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22
Почтовый адрес
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22
Контактный телефон
+7 812 665-07-40
Факс
--
Адрес электронной почты
vaulinaea@gsprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ваулина Елена Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Поставка автоматической орбитальной сварки (5 компл.) для объекта строительства «Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «Новоуренгойская»для нужд ООО «ГСП-2» (лизинг).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.12.2021 10:00 GMT +309.12.2021 10:0009.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010016Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автоматической орбитальной сварки (5 компл.) для объекта строительства «Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «Новоуренгойская»для нужд ООО «ГСП-2» (лизинг).Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
23.12.2021 23:0023.12.2021 23:0023.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010016Подведение итогов не позднее Поставка автоматической орбитальной сварки (5 компл.) для объекта строительства «Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «Новоуренгойская»для нужд ООО «ГСП-2» (лизинг).Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.12.202123.12.2021 23:0023.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010016Подведение итогов не позднее Поставка автоматической орбитальной сварки (5 компл.) для объекта строительства «Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «Новоуренгойская»для нужд ООО «ГСП-2» (лизинг).Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автоматической орбитальной сварки (5 компл.) для объекта строительства «Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «Новоуренгойская»для нужд ООО «ГСП-2» (лизинг).
Начальная цена
196 920 290,76
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, д. 3, к. 3, литер Б, эт/ком 11/14
199178, Российская Федерация, Санкт-Петербург, 18 линия В.О., 29, литер И
43.99.50.140
Документация лота
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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