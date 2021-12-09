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    Главная / Торги / Поставка автоматической орбитальной сварки (5 компл.) для объекта строительства «Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «Новоуренгойская»для нужд ООО «ГСП-2» (лизинг).

    Поставка автоматической орбитальной сварки (5 компл.) для объекта строительства «Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «Новоуренгойская»для нужд ООО «ГСП-2» (лизинг).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 10:0009.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010016Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автоматической орбитальной сварки (5 компл.) для объекта строительства «Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «Новоуренгойская»для нужд ООО «ГСП-2» (лизинг).Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    АП010016

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    21-01412

    Наименование закупки

    Поставка автоматической орбитальной сварки (5 компл.) для объекта строительства «Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «Новоуренгойская»для нужд ООО «ГСП-2» (лизинг).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.12.2021 09:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение №1 Техническое задание.Изм..docx

    КД_на_поставку автомат. орбитальной сварки.Изм..docx

    Приложение__4_Типовой_договор.rar

    КП_1.1._Коммерческое_предложение.xlsx

    АП010016_second_parts_protocol.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗСТРОЙПРОМ

    Юридический адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Почтовый адрес

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Ташкентская, д. 3 корп.3 лит. "Б", эт/ком 22/22

    Контактный телефон

    +7 812 665-07-40

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    vaulinaea@gsprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ваулина Елена Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка автоматической орбитальной сварки (5 компл.) для объекта строительства «Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «Новоуренгойская»для нужд ООО «ГСП-2» (лизинг).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.12.2021 10:00 GMT +309.12.2021 10:0009.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок АП010016Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автоматической орбитальной сварки (5 компл.) для объекта строительства «Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «Новоуренгойская»для нужд ООО «ГСП-2» (лизинг).Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    23.12.2021 23:0023.12.2021 23:0023.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010016Подведение итогов не позднее Поставка автоматической орбитальной сварки (5 компл.) для объекта строительства «Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «Новоуренгойская»для нужд ООО «ГСП-2» (лизинг).Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.12.202123.12.2021 23:0023.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее АП010016Подведение итогов не позднее Поставка автоматической орбитальной сварки (5 компл.) для объекта строительства «Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «Новоуренгойская»для нужд ООО «ГСП-2» (лизинг).Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автоматической орбитальной сварки (5 компл.) для объекта строительства «Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащего газа в район ГКС-1 «Новоуренгойская»для нужд ООО «ГСП-2» (лизинг).

    Начальная цена

    196 920 290,76

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГСП-2
    Все закупки и тендеры ГСП-2

    Адрес местонахождения

    196084, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ташкентская, д. 3, к. 3, литер Б, эт/ком 11/14

    199178, Российская Федерация, Санкт-Петербург, 18 линия В.О., 29, литер И

    Классификатор ОКПД2

    43.99.50.140

    Работы взаимосвязанные сварочные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1122995/name/61c978853b5f07.93852756

    27.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Veraweld Torch System D – Наружная двухдуговая компьютеризированная сварочная система, в следующем комплекте:"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Dual Torch welding bug with cable / Наружная двухдуговая универсальная сварочная головка движущаяся по/против часовой стрелки"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Bug Control Computer (BCC5) / Шкаф управления (компьютер промышленный)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "Bug Remote Control (BRC) / Пульт дистанционного управления (ПДУ) сварочной головкой"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Autodrive wire feeder / Отдельное подающее устройство с держателем для катушек на раме"

    Кол-во: 10

    "Позиция 6"

    "Welding Torch Heavy Wall complete / Автоматическая сварочная горелка для MIG-MAG сварки с жидкостным охлаждением, с соединительным кабелем 3,0м (Welding torch heavy wall complete)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Coolarc-50 / Кулер для охлаждения сварочной горелки"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Комплект соединительных кабелей для подключения всей сварочной системы:1 x Spec. sense cable, 30m; 1 x Spec. bug cable, 5m;"

    Кол-во: 5

    "Позиция 9"

    "Редуктор газовый углекислотный с подогревом 220V"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "VT1636201 Power Wave S350 CE / Сварочный источник Power Wave S350 CE Inverter"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Комплект расходных материалов и запасных частей для наружной двухдуговой компьютеризированной сварочной системы Veraweld Torch System D"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Комплект запасных частей для наружной двухгодовой компьютеризированной сварной системы Veraveld Torch System D для труб 1420мм, 530мм и 426мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Комплект медных подкладных башмаков, расходных материалов и запасных частей для центратора внутреннего пневматического ILUC 40”-42”"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Гидравлическая станция HPU дизельная, «арктическое» исполнение"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Комплект расходных материалов и запасных частей для станка для подготовки кромок труб PFM 36”-48” и гидравлической дизельной станции HPU"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Комплект режущего инструмента для станка для подготовки кромок труб PFM 36”-48”"

    Кол-во: 1

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