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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110905630
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуги по охране : ГНС «Луга», ГНС «Лодейное Поле», ГНС «Выборг», администрация г. Кировск, с помощью КТС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
06.12.2021 09:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
187340, Российская Федерация, Ленинградская область, Кировск, Победы, д. 37, ЛИТ.А, А1.А
Почтовый адрес
187340, Российская Федерация, Ленинградская область, Кировск, Победы, д. 37, ЛИТ.А, А1.А
Контактный телефон
+7 81362 2-34-42
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@logazinvest.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кондратьев Геннадий Николаевич
Место рассмотрения предложений
Кировск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуги по охране : ГНС «Луга», ГНС «Лодейное Поле», ГНС «Выборг», администрация г. Кировск, с помощью КТС
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуги по охране : ГНС «Луга», ГНС «Лодейное Поле», ГНС «Выборг», администрация г. Кировск, с помощью КТС
Начальная цена
259 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЛОГАЗИНВЕСТ
Все закупки и тендеры ЛОГАЗИНВЕСТ
Адрес местонахождения
187340, Российская Федерация, Ленинградская область, Кировск, Победы, д. 37, ЛИТ.А, А1.А
80.10.19
80.10
Документация лота
Кол-во: 4.00000
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