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    Главная / Торги / Оказание услуги по охране : ГНС «Луга», ГНС «Лодейное Поле», ГНС «Выборг», администрация г. Кировск, с помощью КТС

    Оказание услуги по охране : ГНС «Луга», ГНС «Лодейное Поле», ГНС «Выборг», администрация г. Кировск, с помощью КТС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 09:0014.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110905630Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуги по охране : ГНС «Луга», ГНС «Лодейное Поле», ГНС «Выборг», администрация г. Кировск, с помощью КТСКировскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110905630

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    571763

    Наименование закупки

    Оказание услуги по охране : ГНС «Луга», ГНС «Лодейное Поле», ГНС «Выборг», администрация г. Кировск, с помощью КТС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    06.12.2021 09:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол..pdf

    Obosnovanie_nachalynoy_maksimalynoy_ceny_kontrakta.docx

    проект_договора_о_реагировании_на_КТС_Кировск_Логаз.doc

    техническое_задание_охрана_с_помощью_КТС_2022.doc

    Приложение_3___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Извещение_о_конкурентном_отборе.doc

    Документация_о_конкурентном_отборе.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОГАЗИНВЕСТ
    Все закупки и тендеры ЛОГАЗИНВЕСТ

    Юридический адрес

    187340, Российская Федерация, Ленинградская область, Кировск, Победы, д. 37, ЛИТ.А, А1.А

    Почтовый адрес

    187340, Российская Федерация, Ленинградская область, Кировск, Победы, д. 37, ЛИТ.А, А1.А

    Контактный телефон

    +7 81362 2-34-42

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@logazinvest.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кондратьев Геннадий Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Кировск

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуги по охране : ГНС «Луга», ГНС «Лодейное Поле», ГНС «Выборг», администрация г. Кировск, с помощью КТС

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.12.202120.12.2021 23:0020.12.2021 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110905630Подведение итогов не позднее Оказание услуги по охране : ГНС «Луга», ГНС «Лодейное Поле», ГНС «Выборг», администрация г. Кировск, с помощью КТСКировск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуги по охране : ГНС «Луга», ГНС «Лодейное Поле», ГНС «Выборг», администрация г. Кировск, с помощью КТС

    Начальная цена

    259 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОГАЗИНВЕСТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЛОГАЗИНВЕСТ
    Все закупки и тендеры ЛОГАЗИНВЕСТ

    Адрес местонахождения

    187340, Российская Федерация, Ленинградская область, Кировск, Победы, д. 37, ЛИТ.А, А1.А

    Классификатор ОКПД2

    80.10.19

    Услуги в области обеспечения безопасности прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    80.10

    Деятельность частных охранных служб

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1115725/name/61c02c32d232d6.77210931

    20.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность частных охранных служб"

    Кол-во: 4.00000

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