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    Главная / Торги / Поставка труб, фитингов канализационных НПВХ

    Поставка труб, фитингов канализационных НПВХ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 16:3015.12.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110905448Дата и время окончания срока приема заявок Поставка труб, фитингов канализационных НПВХРостов-на-ДонуПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32110905448

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка труб, фитингов канализационных НПВХ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    06.12.2021 09:23

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение.docx

    Пакет_документов.doc

    Протокол__630_от_20.12.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОДОКАНАЛ РОСТОВА-НА-ДОНУ
    Все закупки и тендеры АО РОСТОВВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293

    Почтовый адрес

    344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293

    Контактный телефон

    +7 863 282-50-50

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    i.suhorukov@rvdk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сухоруков Иван Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Ростов-на-Дону

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка труб, фитингов канализационных НПВХ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.12.202120.12.2021 14:0020.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110905448Подведение итогов не позднее Поставка труб, фитингов канализационных НПВХРостов-на-Дону

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка труб, фитингов канализационных НПВХ

    Начальная цена

    964 092,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Количество товара указывается в заявке, изменяется в зависимости от производственной потребности АО «Ростовводоканал» и может быть выбрано в пределах суммы договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка товара осуществляется партиями на основании заявок Покупателя силами и транспортом Поставщика на склад Покупателя по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Луговая, 8/1 или силами и транспортом Покупателя со склада Поставщика в г. Ростове-на-Дону, г. Батайске, г. Азове. Стоимость доставки входит в цену товара.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Указано в информационной карте запроса предложений
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОДОКАНАЛ РОСТОВА-НА-ДОНУ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РОСТОВВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО РОСТОВВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    344022, Российская Федерация, Ростовская область, Ростов-на-Дону, М.Горького, 293

    Классификатор ОКПД2

    22.21.21.123

    Трубы канализационные и фасонные части к ним из полиэтилена

    Классификатор ОКВЭД2

    22.21

    Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1117119/name/61c182eb84f909.55066232

    21.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клапан обратный НПВХ 160 наружный канализационный"

    Кол-во:

    "Позиция 2"

    "Муфта НПВХ d=110мм"

    Кол-во:

    "Позиция 3"

    "Отвод НПВХ d=110мм"

    Кол-во:

    "Позиция 4"

    "Отвод НПВХ d=110мм 45гр"

    Кол-во:

    "Позиция 5"

    "Отвод НПВХ d=160мм"

    Кол-во:

    "Позиция 6"

    "Отвод НПВХ d=160мм 45гр"

    Кол-во:

    "Позиция 7"

    "Отвод НПВХ d=200мм"

    Кол-во:

    "Позиция 8"

    "Отвод НПВХ d=200мм 30гр."

    Кол-во:

    "Позиция 9"

    "Отвод НПВХ d=200мм 45гр"

    Кол-во:

    "Позиция 10"

    "Отвод НПВХ SN4 d=250мм"

    Кол-во:

    "Позиция 11"

    "Отвод НПВХ d=250мм 45гр"

    Кол-во:

    "Позиция 12"

    "Отвод НПВХ d=315мм"

    Кол-во:

    "Позиция 13"

    "Отвод НПВХ d=315мм 45гр"

    Кол-во:

    "Позиция 14"

    "Переход НПВХ 200х160"

    Кол-во:

    "Позиция 15"

    "Переход НПВХ 250х200"

    Кол-во:

    "Позиция 16"

    "Ревизия канализационная наружная НПВХ 160"

    Кол-во:

    "Позиция 17"

    "Ревизия канализационная наружная НПВХ 200"

    Кол-во:

    "Позиция 18"

    "Тройник НПВХ 110х110х87 Н/К"

    Кол-во:

    "Позиция 19"

    "Тройник НПВХ 160х160х87 Н/К"

    Кол-во:

    "Позиция 20"

    "Тройник НПВХ 200х160х87 Н/К"

    Кол-во:

    "Позиция 21"

    "Тройник НПВХ 200х200х87 Н/К"

    Кол-во:

    "Позиция 22"

    "Труба НПВХ SN4 110х3,2 L=1000"

    Кол-во:

    "Позиция 23"

    "Труба НПВХ SN4 110х3,2 L=2000"

    Кол-во:

    "Позиция 24"

    "Труба НПВХ SN4 110х3,2 L=3000"

    Кол-во:

    "Позиция 25"

    "Труба НПВХ SN4 160х4,0 L=1000"

    Кол-во:

    "Позиция 26"

    "Труба НПВХ SN4 160х4,0 L=2000"

    Кол-во:

    "Позиция 27"

    "Труба НПВХ SN4 160х4,0 L=3000"

    Кол-во:

    "Позиция 28"

    "Труба НПВХ SN4 200х4,9 L=1200"

    Кол-во:

    "Позиция 29"

    "Труба НПВХ SN4 200х4,9 L=2000"

    Кол-во:

    "Позиция 30"

    "Труба НПВХ SN4 200х4,9 L=3000"

    Кол-во:

    "Позиция 31"

    "Труба НПВХ SN4 250х6,2 L=1200"

    Кол-во:

    "Позиция 32"

    "Труба НПВХ SN4 250х6,2 L=2000"

    Кол-во:

    "Позиция 33"

    "Труба НПВХ SN4 250х6,2 L=3000"

    Кол-во:

    "Позиция 34"

    "Труба НПВХ SN4 315х7,7 L=1200"

    Кол-во:

    "Позиция 35"

    "Труба НПВХ SN4 315х7,7 L=2000"

    Кол-во:

    "Позиция 36"

    "Труба НПВХ SN4 315х7,7 L=3000"

    Кол-во:

    "Позиция 37"

    "Труба НПВХ SN8 160х4,7 L=1000"

    Кол-во:

    "Позиция 38"

    "Труба НПВХ SN8 160х4,7 L=2000"

    Кол-во:

    "Позиция 39"

    "Труба НПВХ SN8 160х4,7 L=3000"

    Кол-во:

    "Позиция 40"

    "Труба НПВХ SN8 160х4,7 L=4000"

    Кол-во:

    "Позиция 41"

    "Труба НПВХ SN8 200х5,9 L=2000"

    Кол-во:

    "Позиция 42"

    "Труба НПВХ SN8 200х5,9 L=3000"

    Кол-во:

    "Позиция 43"

    "Труба НПВХ SN8 200х5,9 L=4000"

    Кол-во:

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