Условия договора

Количество товара указывается в заявке, изменяется в зависимости от производственной потребности АО «Ростовводоканал» и может быть выбрано в пределах суммы договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставка товара осуществляется партиями на основании заявок Покупателя силами и транспортом Поставщика на склад Покупателя по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Луговая, 8/1 или силами и транспортом Покупателя со склада Поставщика в г. Ростове-на-Дону, г. Батайске, г. Азове. Стоимость доставки входит в цену товара.Рассчитать логистику >