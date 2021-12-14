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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32110905387
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка деталей для оргтехники
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
06.12.2021 09:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
111250, Г МОСКВА, УЛ КРАСНОКАЗАРМЕННАЯ, 14,
Почтовый адрес
111250, Г МОСКВА, УЛ КРАСНОКАЗАРМЕННАЯ, 14
Контактный телефон
+7 499 271-61-74
Факс
--
Адрес электронной почты
adzhimamudov.sv@okbmei.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чеботарев Александр Семенович
Место рассмотрения предложений
г. Москва, Красноказарменная ул., 14
Закупки и тендеры
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка деталей для оргтехники
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.12.2021 00:30 GMT +314.12.2021 00:3014.12.2021 00:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110905387Дата и время окончания срока приема заявок Поставка деталей для оргтехникиг. Москва, Красноказарменная ул., 14
Дата и время вскрытия заявок
14.12.2021 00:3014.12.2021 00:3014.12.2021 00:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110905387Дата и время вскрытия заявок Поставка деталей для оргтехникиг. Москва, Красноказарменная ул., 14
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка деталей для оргтехники
Начальная цена
64 792,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОКБ МЭИ
Все закупки и тендеры АО ОКБ МЭИ
Адрес местонахождения
111250, Г МОСКВА, УЛ КРАСНОКАЗАРМЕННАЯ, 14,
111250, Г МОСКВА, УЛ КРАСНОКАЗАРМЕННАЯ, 14
26.20.40.190
26.20
Документация лота
Кол-во: 4.00000
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