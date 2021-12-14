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    Главная / Торги / Поставка деталей для оргтехники

    Поставка деталей для оргтехники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 00:3014.12.2021 00:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110905387Дата и время окончания срока приема заявок Поставка деталей для оргтехникиг. Москва, Красноказарменная ул., 14Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32110905387

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    56-ЗК/2021

    Наименование закупки

    Поставка деталей для оргтехники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    06.12.2021 09:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    56_ЗК_детали_оргтехники.docx

    Проект_ДОГОВОРА_детали_ОХР.docx

    ТЗ_детали.docx

    Протокол_2021_56_ЗК.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОСОБОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО МОСКОВСКОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
    Все закупки и тендеры АО ОКБ МЭИ

    Юридический адрес

    111250, Г МОСКВА, УЛ КРАСНОКАЗАРМЕННАЯ, 14,

    Почтовый адрес

    111250, Г МОСКВА, УЛ КРАСНОКАЗАРМЕННАЯ, 14

    Контактный телефон

    +7 499 271-61-74

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    adzhimamudov.sv@okbmei.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чеботарев Александр Семенович

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, Красноказарменная ул., 14

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка деталей для оргтехники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.12.2021 00:30 GMT +314.12.2021 00:3014.12.2021 00:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32110905387Дата и время окончания срока приема заявок Поставка деталей для оргтехникиг. Москва, Красноказарменная ул., 14

    Дата и время вскрытия заявок

    14.12.2021 00:3014.12.2021 00:3014.12.2021 00:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32110905387Дата и время вскрытия заявок Поставка деталей для оргтехникиг. Москва, Красноказарменная ул., 14

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.12.202115.12.2021 11:3015.12.2021 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32110905387Подведение итогов не позднее Поставка деталей для оргтехникиг. Москва, Красноказарменная ул., 14

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка деталей для оргтехники

    Начальная цена

    64 792,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОКБ МЭИ
    Все закупки и тендеры АО ОКБ МЭИ

    Адрес местонахождения

    111250, Г МОСКВА, УЛ КРАСНОКАЗАРМЕННАЯ, 14,

    111250, Г МОСКВА, УЛ КРАСНОКАЗАРМЕННАЯ, 14

    Классификатор ОКПД2

    26.20.40.190

    Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1111598/name/61b9eebe5db2f2.66780119

    15.12.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство компьютеров и периферийного оборудования"

    Кол-во: 4.00000

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