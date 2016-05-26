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    Главная / Торги / Закупка горюче смазочных материалов

    Закупка горюче смазочных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.05.2016 15:1426.05.2016 15:14Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП605856Дата и время окончания срока приема заявок Горюче смазочные материалы.МагнитогорскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП605856

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка горюче смазочных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.05.2016 13:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Требования

    Опросный лист для аналогов ГСМ

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ММК

    Юридический адрес

    455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93

    Почтовый адрес

    455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93

    Контактный телефон

    +7 3519 24-76-37

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    sertifikat@mmk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Безменов Виталий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Магнитогорск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Закупки и тендеры Материалы смазочные; присадки; антифризы

    Закупки и тендеры Продукты химические прочие

    Ключевые слова:

    металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Горюче смазочные материалы.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2016 15:14 GMT +326.05.2016 15:1426.05.2016 15:14Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП605856Дата и время окончания срока приема заявок Горюче смазочные материалы.Магнитогорск

    Подведение итогов не позднее

    06.06.2016 14:0006.06.2016 14:0006.06.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП605856Подведение итогов не позднее Горюче смазочные материалы.Магнитогорск

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    06.06.201606.06.2016 14:0006.06.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП605856Подведение итогов не позднее Горюче смазочные материалы.Магнитогорск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Горюче смазочные материалы.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Отгрузка в металлических контейнерах Потребность до конца 2016 г., отгрузка по заявкам покупателя. Требуется техническая оценка Требуется заполнение опросного листа Есть требования к аукциону

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    склад ОАО ММКРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    постоплата 60 дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ММК
    Все закупки и тендеры ПАО ММК

    Адрес местонахождения

    455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93

    Наименование заказчика

    ПАО ММК
    Все закупки и тендеры ПАО ММК

    Адрес местонахождения

    455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93

    Наименование заказчика

    ПАО ММК
    Все закупки и тендеры ПАО ММК

    Адрес местонахождения

    455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93

    Наименование заказчика

    ПАО ММК
    Все закупки и тендеры ПАО ММК

    Адрес местонахождения

    455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93

    Наименование заказчика

    ПАО ММК
    Все закупки и тендеры ПАО ММК

    Адрес местонахождения

    455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93

    Наименование заказчика

    ПАО ММК
    Все закупки и тендеры ПАО ММК

    Адрес местонахождения

    455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93

    Наименование заказчика

    ПАО ММК
    Все закупки и тендеры ПАО ММК

    Адрес местонахождения

    455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93

    Наименование заказчика

    ПАО ММК
    Все закупки и тендеры ПАО ММК

    Адрес местонахождения

    455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93

    Наименование заказчика

    ПАО ММК
    Все закупки и тендеры ПАО ММК

    Адрес местонахождения

    455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93

    Наименование заказчика

    ПАО ММК
    Все закупки и тендеры ПАО ММК

    Адрес местонахождения

    455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93

    Наименование заказчика

    ПАО ММК
    Все закупки и тендеры ПАО ММК

    Адрес местонахождения

    455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93

    Наименование заказчика

    ПАО ММК
    Все закупки и тендеры ПАО ММК

    Адрес местонахождения

    455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93

    Наименование заказчика

    ПАО ММК
    Все закупки и тендеры ПАО ММК

    Адрес местонахождения

    455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93

    Наименование заказчика

    ПАО ММК
    Все закупки и тендеры ПАО ММК

    Адрес местонахождения

    455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93

    Наименование заказчика

    ПАО ММК
    Все закупки и тендеры ПАО ММК

    Адрес местонахождения

    455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93

    Наименование заказчика

    ПАО ММК
    Все закупки и тендеры ПАО ММК

    Адрес местонахождения

    455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    20.59.4

    Производство смазочных материалов, присадок к смазочным материалам и антифризов

    20.59.5

    Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Опросный лист для аналогов ГСМ

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "СМАЗКА_СМ-1_СМД_СММ-1_УСМ_ПЛАСТИЧНАЯ. СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ: ПРОИЗВОДИТЕЛИ: ТЕХМАРКЕТ, ПРОФИТ МАГНИТОГОРСК, МИНИМАКС, ОБОЗНАЧЕНИЕ СМ-1, ОБОЗНАЧЕНИЕ СМД, ОБОЗНАЧЕНИЕ СММ-1, ОБОЗНАЧЕНИЕ УСМ"

    Кол-во: 385

    "Позиция 2"

    "СМАЗКА_АГРИНОЛ УНИОЛ 2М-2_ВОЛТЕС СК-1_УНИОЛ-МАГ_УНИОЛ 2_УНИОЛ2Ф/2_УНИРОЛ-2М_КОНТЕЙНЕР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ. СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ: ОБОЗНАЧЕНИЕ, АГРИНОЛ УНИОЛ 2М-2, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: РУ НПП АГРИНОЛ, ОБОЗНАЧЕНИЕ, ВОЛТЕС СК-1, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ВПО ВОЛГОХИМНЕФТЬ, ОБОЗНАЧЕНИЕ, УНИОЛ-МАГ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: УРАЛНЕФТЕРЕСУРС, ОБОЗНАЧЕНИЕ, УНИОЛ 2, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ДЕВОН-ГРУПП, РНМЗ РИКОС, ОБОЗНАЧЕНИЕ, УНИОЛ 2Ф/2, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ФОСФОХИМ, ОБОЗНАЧЕНИЕ, УНИРОЛ-2М, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: РНМЗ РИКОС "

    Кол-во: 200

    Лот 1

    Горюче смазочные материалы.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2016 15:14 GMT +326.05.2016 15:1426.05.2016 15:14Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП605856Дата и время окончания срока приема заявок Горюче смазочные материалы.Магнитогорск

    Подведение итогов не позднее

    06.06.2016 14:0006.06.2016 14:0006.06.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП605856Подведение итогов не позднее Горюче смазочные материалы.Магнитогорск

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    06.06.201606.06.2016 14:0006.06.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП605856Подведение итогов не позднее Горюче смазочные материалы.Магнитогорск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Горюче смазочные материалы.

    Начальная цена

    25 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Отгрузка в металлических контейнерах Потребность до конца 2016 г., отгрузка по заявкам покупателя. Требуется техническая оценка Требуется заполнение опросного листа Есть требования к аукциону

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    склад ОАО ММКРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    постоплата 60 дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ММК
    Все закупки и тендеры ПАО ММК

    Адрес местонахождения

    455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    20.59.4

    Производство смазочных материалов, присадок к смазочным материалам и антифризов

    20.59.5

    Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    Опросный лист для аналогов ГСМ

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "СМАЗКА_АГРИНОЛ УНИОЛ 2М-2_ВОЛТЕС СК-1_УНИОЛ-МАГ_УНИОЛ 2_УНИОЛ2Ф/2_УНИРОЛ-2М_КОНТЕЙНЕР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ. СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ: ОБОЗНАЧЕНИЕ, АГРИНОЛ УНИОЛ 2М-2, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: РУ НПП АГРИНОЛ, ОБОЗНАЧЕНИЕ, ВОЛТЕС СК-1, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ВПО ВОЛГОХИМНЕФТЬ, ОБОЗНАЧЕНИЕ, УНИОЛ-МАГ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: УРАЛНЕФТЕРЕСУРС, ОБОЗНАЧЕНИЕ, УНИОЛ 2, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ДЕВОН-ГРУПП, РНМЗ РИКОС, ОБОЗНАЧЕНИЕ, УНИОЛ 2Ф/2, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ФОСФОХИМ, ОБОЗНАЧЕНИЕ, УНИРОЛ-2М, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: РНМЗ РИКОС "

    Кол-во: 200

    "Позиция 2"

    "СМАЗКА_СМ-1_СМД_СММ-1_УСМ_ПЛАСТИЧНАЯ. СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ: ПРОИЗВОДИТЕЛИ: ТЕХМАРКЕТ, ПРОФИТ МАГНИТОГОРСК, МИНИМАКС, ОБОЗНАЧЕНИЕ СМ-1, ОБОЗНАЧЕНИЕ СМД, ОБОЗНАЧЕНИЕ СММ-1, ОБОЗНАЧЕНИЕ УСМ"

    Кол-во: 385

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