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Номер извещения
ГП605856
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка горюче смазочных материалов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
19.05.2016 13:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93
Почтовый адрес
455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93
Контактный телефон
+7 3519 24-76-37
Факс
--
Адрес электронной почты
sertifikat@mmk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Безменов Виталий Александрович
Место рассмотрения предложений
Магнитогорск
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Горюче смазочные материалы.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2016 15:14 GMT +326.05.2016 15:1426.05.2016 15:14Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП605856Дата и время окончания срока приема заявок Горюче смазочные материалы.Магнитогорск
Подведение итогов не позднее
06.06.2016 14:0006.06.2016 14:0006.06.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП605856Подведение итогов не позднее Горюче смазочные материалы.Магнитогорск
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Горюче смазочные материалы.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Отгрузка в металлических контейнерах Потребность до конца 2016 г., отгрузка по заявкам покупателя. Требуется техническая оценка Требуется заполнение опросного листа Есть требования к аукциону
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
склад ОАО ММКРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93
Адрес местонахождения
455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93
Адрес местонахождения
455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93
Адрес местонахождения
455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93
Адрес местонахождения
455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93
Адрес местонахождения
455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93
Адрес местонахождения
455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93
Адрес местонахождения
455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93
Адрес местонахождения
455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93
Адрес местонахождения
455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93
Адрес местонахождения
455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93
Адрес местонахождения
455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93
Адрес местонахождения
455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93
Адрес местонахождения
455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93
Адрес местонахождения
455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93
Адрес местонахождения
455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93
Отсутствуют
20.59.4
20.59.5
Документация лота
Кол-во: 385
Кол-во: 200
Горюче смазочные материалы.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2016 15:14 GMT +326.05.2016 15:1426.05.2016 15:14Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП605856Дата и время окончания срока приема заявок Горюче смазочные материалы.Магнитогорск
Подведение итогов не позднее
06.06.2016 14:0006.06.2016 14:0006.06.2016 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП605856Подведение итогов не позднее Горюче смазочные материалы.Магнитогорск
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Горюче смазочные материалы.
Начальная цена
25 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Отгрузка в металлических контейнерах Потребность до конца 2016 г., отгрузка по заявкам покупателя. Требуется техническая оценка Требуется заполнение опросного листа Есть требования к аукциону
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
склад ОАО ММКРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
455000, Российская Федерация, Челябинская область, Магнитогорск, Кирова, 93
Отсутствуют
20.59.4
20.59.5
Документация лота
Кол-во: 200
Кол-во: 385